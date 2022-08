Le bénéfice du minier Antofagasta s'effondre en raison des coûts et de la sécheresse.

Elle a déclaré qu'elle réduirait son dividende intérimaire à 9,2 cents par action, contre un record de 23,6 cents l'année dernière, rejoignant ainsi d'autres mineurs, dont Rio Tinto et Anglo American, qui ont réduit leurs versements après la manne de l'année dernière.

Les sociétés minières ont également mis en garde contre les rendements futurs, craignant qu'un ralentissement de la croissance ou une récession sur les marchés clés ne réduise la demande de matières premières au cours des prochains mois.

Antofagasta, cotée à Londres et détenue majoritairement par la riche famille chilienne Luksic, a vu son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) pour les six premiers mois tomber à 1,24 milliard de dollars, contre 2,4 milliards de dollars l'année dernière.

Le bénéfice d'Antofagasta a atteint son plus haut niveau en 2021, lorsque les prix du cuivre ont atteint des niveaux record, ce qui lui a permis de verser à ses actionnaires un montant record de 1,4 milliard de dollars pour l'année.

Elle a déclaré qu'elle reste sur la bonne voie pour produire ses prévisions révisées de 640 000 à 660 000 tonnes de cuivre pour l'ensemble de l'année.

"Nous nous attendons à ce que le reste de l'année soit très différent du premier semestre, car la production s'améliore d'un trimestre à l'autre", a déclaré le directeur général Iván Arriagada.