Le rattrapage joue le FTSE à la hausse dans un contexte de nervosité ailleurs

(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres a surperformé ses homologues mondiaux mercredi, alors que les échanges sur les marchés boursiers ont repris après la pause de Noël.

Les actions londoniennes ont augmenté suite à la nouvelle selon laquelle la Chine a assoupli les restrictions Covid-19, bien que les développements puissent intensifier la pression inflationniste, forçant éventuellement les banques centrales à continuer à appuyer sur la pédale de resserrement de la politique monétaire.

L'indice FTSE 100 a clôturé en hausse de 24,18 points, soit 0,3 %, à 7 497,19. Le FTSE 250 a terminé en hausse de 55,42 points, soit 0,3 %, à 18 885,50, et le AIM All-Share a clôturé en hausse de seulement 0,32 point à 832,28.

Le Cboe UK 100 a terminé en hausse de 0,4 % à 750,26, le Cboe UK 250 a clôturé en hausse de 0,4 % à 16 358,17 et le Cboe Small Companies a terminé en hausse de 0,4 % à 13 115,99.

Sur les marchés boursiers européens mercredi, le CAC 40 à Paris a perdu 0,6%, tandis que le DAX 40 à Francfort a cédé 0,5%. Les indices avaient respectivement gagné 0,7% et 0,4% mardi.

À New York, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 0,6 % au moment de la clôture, à Londres, le S&P 500 était en baisse de 0,7 % et le Nasdaq Composite en baisse de 1,0 %.

Les actions à New York ont lutté alors que les investisseurs étaient confrontés à des craintes inflationnistes après la décision de la Chine d'assouplir les restrictions de la Covid-19.

Dans un geste brusque lundi dernier, la Chine a déclaré qu'à partir du 8 janvier, les voyageurs entrants ne seraient plus tenus de se soumettre à une quarantaine à leur arrivée, dans le cadre d'un nouveau relâchement des contrôles stricts du Covid-19 qui avaient torpillé son économie et déclenché des protestations dans tout le pays.

La Chine s'est largement fermée au monde depuis mars 2020, peu après l'apparition du Covid-19.

Les nouvelles règles font suite à la décision de la Chine, ce mois-ci, de revenir sur une grande partie du régime "zéro Covid" qui avait imposé des tests de masse, des fermetures strictes et de longues quarantaines dans les installations gérées par le gouvernement.

La Chine a déclaré qu'elle allait recommencer à délivrer des visas et des passeports ordinaires dans un autre grand pas en avant par rapport aux contrôles anti-virus qui ont isolé le pays pendant près de trois ans, préparant un flot potentiel de millions de Chinois se rendant à l'étranger pour les vacances du Nouvel An lunaire du mois prochain.

Les mineurs ont terminé en hausse suite aux nouvelles en provenance de Chine. Antofagasta a augmenté de 2,8 %, Anglo American de 1,1 % et Glencore de 0,3 %. La société de vacances à forfait On The Beach a bondi de 12 %, alors que les traders se demandent ce que l'assouplissement des restrictions Covid de la Chine pourrait signifier pour le secteur du voyage.

"Les mesures devraient dans un premier temps profiter aux secteurs du voyage et de l'hôtellerie ainsi qu'à la restauration. Puis, progressivement, elles entraîneront une augmentation de la mobilité des résidents dans le pays", ont commenté les analystes d'ING.

La nouvelle pourrait toutefois servir à intensifier les pressions inflationnistes, que les banques centrales du monde entier s'efforcent de contenir.

En 2022, la Réserve fédérale américaine a décrété des hausses de 425 points de base, la Banque d'Angleterre 325 points de base et la Banque centrale européenne 250.

La livre était cotée à 1,2029 USD mercredi soir à Londres, en baisse par rapport à 1,2064 USD à la clôture anticipée des marchés boursiers vendredi. L'euro était à 1,0617 USD, stable par rapport à 1,0615 USD. Contre le yen, le dollar s'échangeait à 134,23 JPY, en hausse par rapport à 132,72 JPY.

De retour à Londres, les détaillants ont terminé en hausse. JD Sports a augmenté de 2,2 %, Next de 0,9 % et le fabricant de bottes Dr Martens de 3,3 %.

Le lendemain de Noël, la fréquentation a augmenté de plus d'un tiers dans les rues du Royaume-Uni, malgré les grèves des trains et la crise du coût de la vie.

Des inquiétudes avaient été soulevées quant au fait que les grèves et les budgets serrés pourraient faire fuir les consommateurs des destinations de shopping le premier jour des soldes.

Mais l'analyste industriel Springboard a déclaré que les données de lundi montraient que la fréquentation était 39 % plus élevée que l'année dernière.

Ailleurs à Londres, Applied Graphene a augmenté de 20 %. Elle a déclaré avoir reçu des propositions indicatives non contraignantes pour sa vente ou la vente de sa principale filiale d'exploitation.

Le fabricant de matériaux en graphène basé à Cleveland, en Angleterre, a déclaré qu'il était en discussion avec les parties concernées et qu'il attendait des propositions finales début janvier. Après cela, le conseil d'administration sélectionnera alors un soumissionnaire préféré avec lequel il pourra progresser. Applied a ajouté qu'il n'y a aucune certitude que des propositions finales seront faites, ni les termes de toute proposition faite.

En novembre, les actions d'Applied Graphene ont plongé après que la société ait averti qu'elle pourrait manquer de liquidités, mais a déclaré qu'il ne serait pas possible de faire appel aux investisseurs. La société a attribué cela à des conditions défavorables pour les actions de petite capitalisation.

Applied Graphene aura besoin de fonds supplémentaires pour prolonger sa marge de manœuvre au-delà du 31 janvier prochain, date à laquelle ses ressources financières actuelles seront épuisées.

Polarean Imaging a gagné 18%. Elle a obtenu l'approbation de la Food & Drug Administration américaine pour son produit combiné médicament-dispositif, Xenoview, pour l'évaluation de la ventilation pulmonaire chez les adultes et les patients pédiatriques âgés de 12 ans et plus.

Le pétrole Brent était coté à 82,87 USD le baril mercredi soir, en hausse par rapport aux 82,67 USD de vendredi, mais en baisse par rapport aux 86,06 USD de mardi.

La Russie a interdit les ventes de pétrole aux pays et aux entreprises qui respectent un plafond de prix convenu par les pays occidentaux en réponse à l'offensive de Moscou en Ukraine.

"La fourniture de pétrole et de produits pétroliers russes à des personnes morales et physiques étrangères est interdite si les contrats relatifs à ces fournitures utilisent directement ou indirectement" un plafond de prix, indique le décret présidentiel.

Le décret sera en vigueur du 1er février au 1er juillet.

Mercredi, l'Allemagne s'est moquée de l'interdiction faite par la Russie de vendre du pétrole aux pays et aux entreprises qui respectent un plafond de prix convenu par les alliés occidentaux, affirmant qu'elle n'a "aucune signification pratique".

"Je ne voudrais pas dire que c'est sans importance mais cela n'a aucune signification pratique", a déclaré une porte-parole du ministère de l'économie, ajoutant que l'Allemagne se prépare depuis le début de l'été à se passer du pétrole russe.

L'Allemagne était très dépendante de l'énergie russe, mais elle a été contrainte de se sevrer du brut, du charbon et du gaz du géant énergétique après l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

Le prix plafond de 60 USD par baril convenu par l'UE, le G7 et l'Australie est entré en vigueur début décembre et vise à restreindre les revenus de la Russie tout en s'assurant que Moscou continue à approvisionner le marché mondial.

L'or était coté à 1 801,04 USD l'once à l'heure de la clôture à Londres mercredi, contre 1 798,25 USD vendredi.

Le calendrier économique de jeudi comprend la dernière lecture des demandes d'allocations chômage américaines à 1330 GMT.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2022 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.