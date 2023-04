Les actions dans le rouge alors que l'inflation britannique reste supérieure à 10%.

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert en baisse ce mercredi, alors qu'une inflation plus élevée que prévu au Royaume-Uni a presque scellé l'accord sur une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la part de la Banque d'Angleterre.

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 16,52 points, soit 0,2%, à 7 892,92. Le FTSE 250 a perdu 120,27 points, soit 0,6 %, à 19 176,05, et l'AIM All-Share a perdu 3,70 points, soit 0,4 %, à 828,74.

Le Cboe UK 100 a baissé de 0,2% à 789,77, le Cboe UK 250 a baissé de 0,5% à 16 822,24, et le Cboe Small Companies a baissé de 0,1% à 13 228,53.

En Europe, le CAC 40 à Paris est resté stable, tandis que le DAX 40 à Francfort a baissé de 0,2 %.

Selon l'Office des statistiques nationales, la hausse annuelle des prix à la consommation s'est légèrement ralentie, passant de 10,4 % en février à 10,1 % en mars. Il s'agit d'un ralentissement moins important que prévu, le consensus du marché cité par FXStreet prévoyant une baisse de l'inflation britannique en dessous de 10 %, à 9,8 %.

La baisse du taux d'inflation annuel en mars 2023 reflète principalement les changements de prix dans la division des transports, en particulier pour les carburants", a expliqué l'ONS, ajoutant que "des effets à la baisse ont également été observés dans la division des transports : "Des effets baissiers ont également été enregistrés au niveau du logement et des services aux ménages, des meubles et articles ménagers, de l'habillement et chaussures, et des restaurants et hôtels".

Toutefois, ces mouvements à la baisse ont été partiellement compensés par des augmentations de prix dans l'alimentation et les boissons non alcoolisées, ainsi que dans les loisirs et la culture, a déclaré l'ONS.

"L'inflation plus élevée que prévu au Royaume-Uni, combinée à une croissance des salaires plus faible que prévu hier, a contribué à alimenter l'idée que la Banque d'Angleterre n'en a peut-être pas fini avec ses hausses de taux d'intérêt et pourrait opter pour une nouvelle hausse de 25 points de base et porter le taux d'intérêt à 4,5 % le 11 mai", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

La livre s'est renforcée face au Dollar Index suite à la publication de l'indice des prix à la consommation.

La livre sterling était cotée à 1,2469 USD tôt mercredi, en hausse par rapport à 1,2424 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mardi. L'euro était coté à 1,0969 USD, en légère hausse par rapport à 1,0964 USD. Par rapport au yen, le dollar était coté à 134,56 yens, en hausse par rapport à 133,96 yens.

Les chiffres de l'ONS ont également montré que l'inflation annuelle des prix à la production s'est ralentie à 7,6% en mars par rapport à un chiffre révisé à la hausse de 12,8% en février. Le consensus du marché s'attendait à un chiffre de 9,8%.

Aux États-Unis mardi, Wall street a terminé globalement stable, l'indice Dow Jones Industrial Average et le Nasdaq Composite étant tous deux stables, tandis que le S&P 500 a progressé de 0,1%.

"La crainte que les taux continuent d'être relevés aux États-Unis se répand sur les marchés financiers, les investisseurs craignant qu'un nouveau resserrement n'augmente les risques de récession et n'ait des répercussions dans le monde entier", a déclaré Susannah Streeter, de Hargreaves Lansdown.

En Asie, les marchés ont été majoritairement baissiers mercredi. L'indice Nikkei 225 à Tokyo a clôturé en baisse de 0,2 %. L'indice composite de Shanghai a terminé en baisse de 0,7 % et l'indice Hang Seng de Hong Kong a perdu 1,2 %. L'indice S&P/ASX 200 à Sydney a clôturé en hausse de 0,1 %.

"Les actions sont susceptibles de fluctuer en fonction des commentaires des autres responsables de la politique [monétaire] cette semaine", a déclaré M. Streeter de HL.

Dans le FTSE 100, Antofagasta a perdu 2,7% dans les premiers échanges.

Le mineur chilien a déclaré que sa production de cuivre au premier trimestre était conforme aux prévisions, à 145 900 tonnes, soit 5,1 % de plus que l'année précédente. Toutefois, elle était inférieure de 25 % à celle du trimestre précédent. Cela reflète la "réduction temporaire prévue du débit à Los Pelambres en raison d'une moindre disponibilité de l'eau, ainsi que des teneurs inférieures prévues et une maintenance programmée à Centinela", a expliqué l'entreprise minière. Il s'attend à ce que la production de cuivre s'améliore pendant le reste de l'année 2023.

La production d'or a augmenté de 9,9% en glissement annuel à 42 200 onces, mais 25% de moins qu'au quatrième trimestre. Antofagasta a réitéré ses prévisions de production annuelle de cuivre de 670 000 à 710 000 tonnes, et ses prévisions de dépenses d'investissement de 1,9 milliard USD.

L'or était coté à 2 004,13 USD l'once tôt mercredi à Londres, en baisse par rapport aux 2 010,02 USD de la fin de journée de mardi. Le pétrole Brent s'échangeait à 84,52 USD le baril, à peine modifié par rapport à 84,56 USD.

Glencore est passé dans le rouge, en baisse de 0,2%.

Le mineur et négociant en matières premières a publié une lettre ouverte aux actionnaires de Teck Resources, sa cible de rachat cotée à New York, alléguant que le conseil d'administration de Teck a "constamment refusé tout engagement" concernant sa proposition de rachat.

Le conseil d'administration de Teck a rejeté ce qu'il a qualifié de proposition "non sollicitée et opportuniste" de Glencore au début du mois.

Glencore a déclaré aux actionnaires que sa proposition était une "fusion et non une prise de contrôle" et qu'elle était "manifestement supérieure" au plan de séparation de Teck.

Glencore a indiqué que sa proposition rachèterait aux actionnaires leur exposition au charbon. Ils recevraient soit 8,2 milliards d'USD en espèces, soit 24 % de CoalCo. "Glencore est prêt à proposer une offre directement aux actionnaires de Teck si la séparation proposée par Teck n'a pas lieu, et Glencore estime que cela est nécessaire dans la mesure où il n'y a toujours pas d'engagement de la part du conseil d'administration de Teck", a déclaré Glencore.

Glencore est ouvert à l'idée d'apporter des améliorations à la proposition.

Parmi les valeurs moyennes de Londres, Redde Northgate a ajouté 5,0%.

Le fournisseur de location de véhicules commerciaux a fait le point sur son exercice financier se terminant le 30 avril. Redde a déclaré que le commerce est supérieur aux attentes, notant une "demande forte et résistante" pour ses services de location de véhicules et de gestion des accidents. Il a noté une amélioration de la visibilité de l'offre de fourgonnettes au Royaume-Uni et en Irlande, après avoir connu des contraintes pendant la majeure partie de l'exercice financier.

Redde s'attend maintenant à ce que le bénéfice annuel ajusté avant impôts se situe dans la partie supérieure de la fourchette de consensus établie par la société, soit entre 149,6 millions et 164,4 millions de livres sterling.

Dans le même temps, Eurowag a chuté de 3,5 %, bien que Jefferies ait réinitialisé l'action à "acheter".

Dans les petites capitalisations, le détaillant automobile Pendragon a augmenté de 11 %, se vantant d'une performance "très forte" au premier trimestre dans toutes les divisions, ce qui a incité Jefferies et Berenberg à relever son objectif de prix.

L'entreprise a déclaré que le bénéfice avant impôt sous-jacent était en hausse de 23 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 23 millions de livres sterling. Elle s'attend maintenant à "dépasser largement" les attentes précédentes du conseil d'administration pour l'ensemble de l'année.

"Il y a des signes encourageants d'amélioration de la production et de l'offre de nouveaux véhicules, bien que l'offre de véhicules d'occasion devrait rester serrée dans un avenir prévisible", a-t-il noté.

Just Eat Takeaway a chuté de 1,2 %. L'entreprise a annoncé son intention de racheter jusqu'à 150 millions d'euros de ses propres actions afin d'améliorer le bénéfice par action, tout en déclarant que ses efforts pour améliorer la rentabilité globale sont "en avance sur le plan".

Cependant, le nombre total de commandes au premier trimestre 2023 a diminué de 14 % par rapport à l'année précédente, passant de 263,5 millions à 227,8 millions, tandis que la valeur brute des transactions a diminué de 7,7 %, passant de 7,22 milliards d'euros à 6,67 milliards d'euros. Just Eat a attribué cette baisse à un comparateur de pandémie "difficile" l'année précédente.

Sur l'AIM, Woodbois a plongé de 65 %.

La société de foresterie, de bois d'œuvre et de boisement axée sur l'Afrique a déclaré que son créancier, Sydbank, mettait fin à la facilité de crédit de 6 millions USD de sa filiale à 100 % Woodgroup ApS.

"La raison invoquée par Sydbank pour mettre fin à la facilité est que Woodgroup ApS a généré une perte au premier trimestre 2023. Sydbank estime que, par conséquent, les circonstances de Woodgroup ApS ont changé de manière significative à leur détriment", a expliqué Woodbois.

Woodbois s'est dit "choqué" par cette décision et va explorer d'autres sources de financement.

"Bien qu'elle s'attende à une période commerciale difficile à court terme, la direction estime que les fondamentaux de l'entreprise sont sains", a-t-elle affirmé.

L'indice des prix à la consommation de la zone euro sera publié à 1000 BST.

