Les inquiétudes concernant la Chine entraînent les actions à la baisse

(Alliance News) - A la mi-journée, les cours des actions à Londres continuaient d'être plombés par la flambée inquiétante des cas de Covid-19, alors que la Chine rouvre rapidement ses portes après trois ans de mesures de confinement strictes.

"La bonne nouvelle avec la réouverture de la Chine est qu'elle devrait stimuler la croissance mondiale. La mauvaise nouvelle avec la réouverture de la Chine est qu'elle va non seulement stimuler la croissance mondiale, mais aussi les prix de l'énergie et des matières premières - d'où l'inflation, les hausses de taux d'intérêt des banques centrales et potentiellement les cas mondiaux de Covid qui pourraient alors donner naissance à une nouvelle, et dangereuse, variante de Covid, qui, en retour, remettrait sur la table les mesures restrictives de Covid, et martèlerait la croissance", a déclaré Ipek Ozkardeskaya chez Swissquote Bank.

L'indice FTSE 100 était en baisse de 9,35 points, soit 0,1%, à 7 487,84. Le FTSE 250 a perdu 61,52 points, soit 0,3 %, à 18 823,98, et l'AIM All-Share a perdu 1,11 point, soit 0,1 %, à 831,17.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,2% à 748,97, le Cboe UK 250 en baisse de 0,4% à 16 295,30, et le Cboe Small Companies en baisse de 0,2% à 13 104,65.

Les hôpitaux de Chine ont été submergés par une explosion de cas de Covid suite à la décision de Pékin de lever les règles strictes qui avaient largement tenu le virus en échec.

Lundi, le pays a déclaré qu'il mettrait fin à la quarantaine obligatoire à l'arrivée, ce qui a incité de nombreux citoyens chinois en liesse à faire des projets de voyage à l'étranger. En réponse, les États-Unis et un certain nombre d'autres pays ont annoncé qu'ils exigeraient des tests Covid négatifs pour tous les voyageurs en provenance de Chine continentale.

Les actions à New York ont été appelées à la hausse après la forte vente de mercredi. L'indice Dow Jones Industrial Average a été appelé en hausse de 0,2 %, l'indice S&P 500 de 0,5 % et le Nasdaq Composite de 0,7 % jeudi. Les indices ont clôturé en baisse de 1,1 %, 1,2 % et 1,4 %, respectivement, mercredi.

L'investisseur interactif Victoria Scholar a déclaré que les inquiétudes persistantes concernant les performances des "big tech", les craintes d'une récession, la hausse des taux d'intérêt et la situation complexe de la Chine Covid pesaient sur Wall street.

À Londres, Antofagasta a chuté de 1,0 %, après que le mineur a signalé que l'accès à son exploitation de Los Pelambres au Chili est bloqué par un groupe de personnes, ce qui affecte le transport des fournitures essentielles et du personnel vers le site minier.

Antofagasta a expliqué que le groupe demande une compensation pour libérer l'accès mais a ajouté que, jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'impact matériel sur la production.

"Les autorités s'efforcent de lever le blocus, et la société s'engage avec elles et les représentants des communautés locales pour résoudre conjointement la situation", a déclaré Antofagasta.

Allergy Therapeutics a plongé de 52 % après avoir déclaré que ses actions seront suspendues de la négociation la semaine prochaine, en raison de retards dans l'achèvement de l'audit de ses résultats annuels.

En septembre, Allergy Therapeutics a annoncé ses résultats préliminaires non vérifiés pour l'exercice qui s'est terminé le 30 juin. Elle a sombré dans une perte avant impôts de 12,7 millions GBP, contre un bénéfice de 3,7 millions GBP l'année précédente. Les recettes ont baissé à 72,8 millions de GBP, contre 84,3 millions de GBP.

"Elle n'a connaissance d'aucun changement important qui devra être apporté aux résultats, et elle travaille activement à finaliser l'audit et la publication de son rapport et de ses comptes annuels", a déclaré Allergy Therapeutics.

Kazera Global a baissé de 22%. Elle a également déclaré que ses résultats ne seront pas publiés avant la fin de l'année, en raison de retards au sein de sa filiale à 100 % African Tantalum.

L'explorateur de diamants et de terres rares prévoit maintenant de publier ses résultats pour l'exercice financier qui s'est terminé le 30 juin au cours du mois de février. En conséquence, ses actions seront suspendues de la négociation sur l'AIM à Londres à partir de mardi prochain, le premier jour de négociation de 2023.

Tekcapital a bondi de 8,2 %. Elle a déclaré que l'entreprise détenue Innovative Eyewear a accordé une licence à la marque de plein air Eddie Bauer pour sa collection de lunettes intelligentes par le biais d'un accord avec Authentic Brands.

La société a décrit le contrat comme un "accord de licence mondial et pluriannuel", sans fournir de détails financiers. Le lancement de la collection de lunettes intelligentes Eddie Bauer est prévu pour 2023.

L'opérateur d'indices FTSE Russell a révélé mercredi que Johnson Matthey reviendra dans le FTSE 100 la semaine prochaine dans le cadre des changements d'indices découlant de l'acquisition de la société de réparations domestiques Homeserve.

Johnson Matthey avait été écarté du FTSE 100 il y a un peu plus d'un an suite à une révision de l'indice. Les actions de la société de produits chimiques spécialisés étaient en baisse de 1,0 % jeudi à la mi-journée.

Jeudi en début d'après-midi en Europe, l'indice CAC 40 à Paris était en hausse de 0,1%, tandis que le DAX 40 à Francfort était en hausse de 0,2%.

La livre était cotée à 1,2026 USD à la mi-journée jeudi à Londres, en baisse d'une touche par rapport à 1,2029 USD à la clôture mercredi.

L'euro s'est établi à 1,0633 USD, en hausse par rapport à 1,0617 USD. Contre le yen, le dollar s'échangeait à 133,75 JPY, en baisse par rapport à 134,23 JPY.

Le pétrole Brent était coté à 83,00 USD le baril à la mi-journée à Londres jeudi, en hausse par rapport à 82,87 USD mercredi soir. L'or était coté à 1 806,05 USD l'once, en hausse par rapport à 1 801,04 USD.

Encore à venir sur le calendrier économique de jeudi, il y a les demandes hebdomadaires d'assurance chômage américaines à 1330 GMT.

