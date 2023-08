Anuh Pharma Limited a approuvé, lors de son assemblée générale annuelle tenue le 18 août 2023, la nomination de M. Pradeep Thakur (DIN : 00685992) en tant qu'administrateur supplémentaire (administrateur non exécutif et indépendant) de la société pour un premier mandat de 5 (cinq) années consécutives, du 1er avril 2024 au 31 mars 2029 ; la nomination de M. Siddharth Shah (DIN : 00004958) en tant qu'administrateur supplémentaire (administrateur non exécutif et indépendant) de la société pour un premier mandat de 5 (cinq) années consécutives, du 1er avril 2024 au 31 mars 2029 ; et la nomination de M. Siddharth Shah (DIN : 00004958) en tant qu'administrateur supplémentaire (non exécutif, indépendant) de la société pour un premier mandat de 5 (cinq) années consécutives à compter du 1er avril 2024 jusqu'au 31 mars 2029 ; M. Pradeep Thakur est titulaire d'un diplôme d'études supérieures en chimie de l'université de Mumbai et d'un diplôme en gestion des exportations. Il a étudié le "Masters in Administrative Management" au Jamnalal Bajaj Institute of Management studies, à Mumbai. Il a plus de 30 ans d'expérience professionnelle dans l'industrie chimique et pharmaceutique dans diverses fonctions telles que le développement de processus, le contrôle de la qualité, l'assurance de la qualité, le développement des affaires et l'administration générale.

Par le passé, il a occupé différents postes chez Bayer India, Anamed Instruments, Cipla Ltd, Dr. Reddy's Labs, Schweizerhall India et Aceto Pharma India Private Limited. Sa dernière mission était chez Aceto Pharma India Pvt. Limited en tant que directeur général.

M. Siddharth Shah est titulaire d'un diplôme d'ingénieur civil, d'un master en administration des affaires et d'un diplôme en droit des valeurs mobilières. Il a siégé au conseil d'administration de plusieurs sociétés d'infrastructure de marché telles que la Bourse de Bombay (BSE), Central Depositories Services Ltd. (CDSL) et BOI Shareholding Ltd. (une entreprise commune entre la BSE et la Bank of India). Il possède une vaste expérience de près de 33 ans dans le domaine des marchés financiers et de nombreuses plateformes technologiques. Il a joué un rôle déterminant dans de nombreux projets phares tels que la plateforme de négociation en ligne de la BSE, la démutualisation et la corporatisation de la BSE, la cotation en bourse de la BSE, entre autres.

Il a joué un rôle de premier plan en tant que président du BSE Brokers Forum (un organisme sectoriel regroupant plus de 1 000 courtiers). Il est actuellement PDG d'une maison de courtage familiale de troisième génération qui s'occupe de divers secteurs d'investissement.