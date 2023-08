Anupam Rasayan India Limited est engagée dans la fabrication de produits chimiques industriels. Elle est impliquée dans la synthèse et la fabrication sur mesure de produits chimiques spécialisés liés aux sciences de la vie et d'autres produits chimiques spécialisés, qui impliquent une synthèse en plusieurs étapes et des technologies pour des clients indiens et mondiaux. Ses produits chimiques spécialisés liés aux sciences de la vie comprennent des produits liés à l'agrochimie, aux soins personnels et aux produits pharmaceutiques. Elle fabrique des intermédiaires agricoles et des ingrédients actifs agricoles, tels que des insecticides, des fongicides, des herbicides et des régulateurs de croissance des plantes. Ses soins personnels comprennent des intermédiaires et des ingrédients antibactériens et de protection contre les rayons ultraviolets. Ses produits pharmaceutiques comprennent le développement de produits intermédiaires et de matières premières clés pour les ingrédients pharmaceutiques actifs. Ses autres produits chimiques spécialisés comprennent des pigments spéciaux, des colorants spéciaux et des additifs pour polymères. Elle possède six unités de fabrication situées à Sachin, Surat et Jhagadia, Bharuch dans l'État du Gujarat.

Secteur Chimie de spécialité