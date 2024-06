AnyMind Group a annoncé le lancement de AnyAI, une plateforme intégrée d'utilisation des données et de l'intelligence artificielle (IA) qui peut être appliquée à l'ensemble du processus commercial. AnyAI fournit une infrastructure de données personnalisée adaptée aux besoins de chaque entreprise et met en œuvre les technologies d'IA et de modèle à grand langage (LLM) les plus optimales sur la base des dernières avancées. Cette infrastructure peut être personnalisée en fonction des besoins spécifiques et des flux de travail des entreprises.

AnyAI est alors capable d'analyser en toute sécurité des données transversales provenant de l'intérieur et de l'extérieur d'une organisation dans un environnement en nuage, ce qui permet aux utilisateurs de déployer facilement des informations précieuses pour les décisions commerciales et de gestion. AnyAI sera mise en œuvre par le biais du modèle BPaaS d'AnyMind Group, qui combine et crée une couche supplémentaire de valeur au-dessus des offres centrées sur les logiciels (SaaS) et les opérations (BPO) de l'entreprise. Les entreprises peuvent intégrer leurs données dans la vaste infrastructure de données multi-domaines d'AnyMind, ce qui permet une compréhension détaillée des opérations commerciales et de la planification stratégique par le biais d'une expérience similaire à une conversation en langage naturel.

AnyAI s'intègre également de manière transparente à la suite de technologies propriétaires d'AnyMind Group, telles que AnyX pour la gestion du commerce électronique, AnyTag pour le marketing d'influence, et plus encore, en améliorant ces outils grâce à des fonctionnalités d'IA avancées. Le récent coup de projecteur sur les progrès de la technologie de l'IA a rendu crucial pour les entreprises d'avoir une longueur d'avance sur l'utilisation de ces technologies afin d'obtenir un avantage concurrentiel précoce. Cependant, la mise en œuvre de systèmes permettant à l'IA de comprendre des conditions commerciales uniques et d'assurer une intégration sécurisée des données reste un défi de taille.

AnyAI cherche à relever ces défis en fournissant non seulement une technologie d'IA, mais aussi en mettant en œuvre une infrastructure de collecte et d'utilisation des données pour soutenir l'innovation des processus d'entreprise tout en transcendant les barrières de la langue et du domaine. Les principales fonctions offertes par AnyAI sont les suivantes Connecteurs : Un outil qui connecte des données internes et externes cloisonnées pour la collecte et le formatage, et qui prend en charge plus de 40 types d'entrées, y compris les PDF. Les données connectées sont reliées aux LLM dans l'assistant et le tableau de bord, ce qui améliore l'efficacité des processus, la précision des réponses et la précision des flux d'informations en temps réel, Assistant : un assistant IA qui répond aux demandes des utilisateurs en trouvant et en fournissant les informations nécessaires.

Les utilisateurs peuvent poser des questions de manière conversationnelle afin d'obtenir des informations basées sur des données, Dashboard : Il est possible de personnaliser la visualisation des données en fonction de besoins et d'indicateurs clés de performance spécifiques, ce qui permet de rendre plus accessibles des données auparavant difficiles d'accès, GenAI Solutions : Solutions d'IA utilisant des modèles de diffusion et des technologies de génération de vidéos pour soutenir des tâches telles que la création d'ambassadeurs de marque et la traduction de descriptions de produits, réduisant ainsi les coûts et le temps de création des résultats. Ces fonctions facilitent une boucle continue de collecte et de traitement des données (Connecteurs), de visualisation pour la prise de décision (Tableau de bord), de collecte rapide d'informations et de découverte d'opportunités (Assistant), et de solutions commerciales innovantes qui s'appuient sur l'IA générative (Solutions GenAI), permettant l'amélioration continue de la prise de décision et de la précision.