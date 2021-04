AO World plc : La tendance devrait reprendre ses droits 15/04/2021 | 08:44 Jordan Dufee 15/04/2021 | 08:44 achat conditionné En attente

Cours d'entrée : 340GBX | Objectif : 440GBX | Stop : 300GBX | Seuil d'invalidation : 280GBX | Potentiel : 29.41% La tendance de fond est haussière pour AO World plc et le timing opportun pour revenir sur le titre. On anticipera ainsi une relance de la dynamique haussière.

On pourra se positionner à l'achat en cas de franchissement des 340 GBX pour viser les 440 GBX. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Les anticipations des analystes concernant l'évolution de l'activité du groupe sont très positives. Le chiffre d'affaires devrait fortement progresser au cours des prochaines années.

La société bénéficie de niveaux de valorisation attractifs avec un ratio VE/CA relativement faible comparé aux autres sociétés cotées dans le monde.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Au cours des 12 derniers mois, les anticipations de revenus à venir ont été révisées de nombreuses fois à la hausse.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

Sur l'année écoulée, les analystes couvrant le dossier ont revu fortement à la hausse leurs anticipations de bénéfices par action.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

La tendance en données hebdomadaires ressort positive au-dessus de la zone de soutien des 247.1 GBX.

Points faibles Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Commerce en ligne et services d'enchères Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. AO WORLD PLC -22.73% 2 070 ALIBABA GROUP HOLDING LIMIT.. 2.79% 655 792 MEITUAN -2.92% 209 063 PINDUODUO INC. 0.00% 169 335 SHOPIFY INC. 4.23% 154 356 MERCADOLIBRE, INC. -4.60% 79 702 EBAY INC. 27.01% 43 426 RAKUTEN GROUP, INC. 37.73% 18 829 VIPSHOP HOLDINGS LIMITED -0.53% 18 521 FARFETCH LIMITED -17.61% 18 277 FIVERR INTERNATIONAL LTD. 19.27% 8 341

© Zonebourse.com 2021 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières GBP USD EUR CA 2021 1 633 M 2 251 M 1 879 M Résultat net 2021 - - - Tréso. nette 2021 36,2 M 49,9 M 41,6 M PER 2021 41,4x Rendement 2021 - Capitalisation 1 501 M 2 070 M 1 727 M VE / CA 2021 0,90x VE / CA 2022 0,79x Nbr Employés 3 000 Flottant 60,0% Prochain événement sur AO WORLD PLC 16/06/21 Année 2021 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 5 Objectif de cours Moyen 444,00 GBX Dernier Cours de Cloture 317,60 GBX Ecart / Objectif Haut 81,0% Ecart / Objectif Moyen 39,8% Ecart / Objectif Bas -16,6% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre John Charles Roberts Chief Executive Officer & Executive Director Jonathan Mark Stephen Higgins Chief Financial Officer & Executive Director Geoffery Ian Cooper Non-Executive Chairman Marisa-Luisa Cassoni Senior Independent Non-Executive Director Shaun McCabe Independent Non-Executive Director