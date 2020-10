AO World plc : La pandémie stimule la demande en électronique.

AO World, qui vend des machines à laver, des réfrigérateurs, des cuisinières et des télévisions ainsi que des téléphones portables et des imprimantes, a profité de la pandémie mondial pour augmenter ses ventes de manière significative. Ainsi, son chiffre d'affaires au Royaume-Uni devrait augmenter d'environ 54 %, tandis qu’en Allemagne il devrait connaître une hausse d'environ 83 % par rapport à l’année dernière. La société publie ses résultats intermédiaires le 24 novembre.

"Dans notre activité de détail au Royaume-Uni, la dynamique des ventes s'est poursuivie du premier au deuxième trimestre, malgré la réouverture des magasins concurrents. Nous pensons avoir constaté un changement durable dans la pénétration en ligne", a déclaré AO World.

Elle a toutefois noté un changement de comportement de certains clients de la téléphonie mobile, les marges brutes étant affectées par l'augmentation des taux de remboursement et l'annulation des contrats avec les réseaux.

AO World est rentable au Royaume-Uni mais déficitaire en Allemagne, un marché sur lequel elle est entrée en 2014. L’entreprise prévoit que ses activités en Allemagne seraient rentables à partir de 2021-2022.

"Bien que nous restions conscients du climat économique incertain causé par la pandémie et Brexit, nous sommes sur la bonne voie et bien préparés pour la période de pointe la plus importante jamais enregistrée au Royaume-Uni et en Allemagne", a déclaré le fondateur et directeur général John Roberts.

Le cours d’AO World a augmenté de 28% en fin de séance, triplant les gains sur l’année 2020.