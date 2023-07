AO World Plc est un détaillant en ligne de produits blancs et électriques basé au Royaume-Uni. La société opère à travers deux segments : la vente au détail en ligne d'appareils électroménagers et de services auxiliaires à des clients au Royaume-Uni et la vente au détail en ligne d'appareils électroménagers et de services auxiliaires à des clients en Allemagne. Au Royaume-Uni, elle vend de gros et de petits appareils électroménagers ainsi qu'une gamme de téléphones mobiles, d'appareils audiovisuels (AV), d'appareils électriques grand public et d'ordinateurs portables, qu'elle livre par le biais de son entreprise de logistique interne et de tiers sélectionnés. Elle fournit également des services auxiliaires, tels que l'installation de nouveaux produits et le recyclage d'anciens produits, et propose des plans de protection des produits et des financements aux clients. Elle dessert le marché interentreprises (B2B) au Royaume-Uni, en fournissant des services d'électricité et d'installation à grande échelle. Les filiales de la société comprennent, entre autres, AO Retail Limited, Expert Logistics Ltd, Worry Free Limited et Appliances Online Ltd.

Secteur Détaillant ordinateurs et électroniques