AoFrio Limited développe des solutions d'Internet des objets (IoT) et fabrique, commercialise et vend des moteurs à commutation électronique (EC) économes en énergie, des contrôleurs connectés et des ventilateurs pour un usage mondial. Les segments de la société comprennent les moteurs et l'IdO. La société et ses filiales fabriquent et vendent une gamme de moteurs à faible consommation d'énergie et de matériel IoT pour le marché de l'alimentation et des boissons. Ses solutions IoT comprennent des solutions IoT pour la réfrigération commerciale, des solutions compatibles avec la technologie cellulaire, le contrôleur et le moniteur de réfrigération SCS. Ses solutions d'engagement des consommateurs : Les solutions de marketing comprennent l'engagement des consommateurs, les solutions intelligentes iPX et les appareils sans contact. Ses solutions de moteurs de ventilateurs de réfrigération et d'accessoires comprennent les moteurs Wellington ECR, les accessoires de moteurs de ventilateurs et la personnalisation et la programmation des moteurs. L'entreprise dessert des secteurs tels que les boissons non alcoolisées, la bière et les boissons alcoolisées, les produits laitiers et les crèmes glacées, les services alimentaires, les supermarchés et les commerces de proximité, ainsi que les partenariats OEM dans le domaine de la réfrigération.