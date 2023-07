Aon plc est le leader mondial de la gestion de risques et du courtage en assurance. L'activité s'organise autour de 2 pôles : - gestion des risques et courtage en assurance et en réassurance : gestion des risques (risques d'entreprise, risques environnementaux, risques de redressement et de restructuration, etc.), et mise en oeuvre de plans d'assurance de responsabilité civile, de dommages aux biens, etc. ; - prestations de conseil en capital humain : prestations de conseil en rémunération, en avantages sociaux, en recrutement, en retraite, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (45,4%), Amériques (9,1%), Royaume Uni (13,3%), Irlande (0,8%), Europe-Moyen Orient-Afrique (19,6%) et Asie-Pacifique (11,8%).

Secteur Assureurs et courtiers généralistes