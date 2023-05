State Farm cesse de vendre de nouvelles polices d'assurance habitation en Californie, alors que les risques d'incendie de forêt augmentent

State Farm General Insurance Company - le fournisseur d'assurance habitation de State Farm en Californie - a déclaré vendredi qu'il avait pris cette décision en raison de "l'augmentation historique des coûts de construction supérieure à l'inflation, de l'augmentation rapide de l'exposition aux catastrophes et d'un marché de la réassurance difficile".

L'assureur a déclaré qu'il était nécessaire de prendre ces mesures maintenant pour améliorer la solidité financière de la compagnie.

Les propriétaires qui ont perdu leur couverture habitation peuvent souscrire une police auprès du California FAIR Plan, un pool d'assurance privé à haut risque établi en vertu de la loi de l'État de Californie.

Les assureurs mondiaux sont confrontés à une année 2023 difficile, car les réassureurs augmentent les taux sur les principales branches d'activité jusqu'à 200 % à partir du 1er janvier. Les réassureurs mettent en cause les pertes importantes dues à la guerre en Ukraine et aux catastrophes naturelles telles que l'ouragan Ian en Floride.

En outre, le changement climatique a aggravé les problèmes. Les pertes assurées mondiales dues aux catastrophes devraient atteindre au moins 15 milliards de dollars au cours du seul premier trimestre, a indiqué le courtier en assurances Aon Plc dans un rapport.

State Farm a déclaré qu'il n'accepterait plus de nouvelles demandes dans l'État à compter du 27 mai, ajoutant que cette décision n'aurait pas d'incidence sur l'assurance automobile personnelle.

Le premier grand incendie de la saison 2023 en Californie, d'une superficie de 100 acres ou plus, s'est produit à la fin du mois d'avril, ce qui laisse présager une activité extrême des feux de forêt cet été et cet automne.

Les experts ont mis en garde contre les précipitations abondantes de l'hiver qui ont entraîné une forte croissance de l'herbe et de la broussaille qui se dessècheront en été, laissant un lit de combustible plus large et plus épais pour les incendies de forêt.

La décision de State Farm n'est pas de bon augure pour les propriétaires de l'État. La compagnie est le plus grand fournisseur d'assurance habitation en Californie, en termes de primes directes émises en 2022, d'après les données du site Internet de l'Insurance Information Institute (Institut d'information sur les assurances).

Parmi les compagnies qui se sont retirées de l'assurance habitation en Californie ces dernières années, on trouve des noms connus tels que Liberty Mutual, a rapporté Reuters.

Liberty Mutual n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

En Californie, les non-renouvellements de polices d'assurance habitation initiés par les assureurs en 2021 ont augmenté de près de 30 % pour atteindre 241 662 par rapport à l'année précédente, selon les données du département des assurances de l'État.

Les polices du plan FAIR représentaient environ 3 % de l'ensemble des polices d'assurance habitation en Californie à la fin de l'année 2021, selon les données.