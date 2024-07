Aovo Touristik AG est un prestataire de services basé en Allemagne dans les secteurs du tourisme et des loisirs. Elle propose des voyages et des forfaits sur mesure ainsi que des services connexes, y compris un soutien organisationnel direct, l'administration des procédures et des transactions commerciales. Les solutions proposées par la société comprennent l'analyse du marché, la gestion des périodes intermédiaires, les services de conseil, les services de vente et de marketing, le développement et la gestion de produits, la recherche, l'actionnariat, les solutions de système, ainsi que l'organisation de foires, de congrès, de centres d'appel et de plates-formes de vente. Les services sont fournis principalement aux opérateurs d'hôtels et de centres de villégiature, y compris Lindner Hotels AG, entre autres. Le service principal de la société est un système flexible de réservation d'hôtel. Aovo Touristik AG opère également en tant que voyagiste pour des clients privés.

Secteur Loisirs et détente