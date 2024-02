Aozora Bank, Ltd. figure parmi les principaux groupes de services financiers japonais. Les revenus par activité se répartissent comme suit : - banque de financement (34,6%) ; - banque d'affaires (23,3%) ; - banque d'investissement et de marché (29%) ; - banque de détail (13,1%). A fin mars 2020, le groupe gère 3,4 MdsJPY d'encours de dépôts et 2,9 MdsJPY d'encours de crédits. La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 20 agences implantées au Japon, et de 3 bureaux de représentation à l'international.

Secteur Banques