Les plongeurs de recherche devaient retourner mercredi à l'aube dans les eaux entourant les ruines tordues d'un pont renversé dans le port de Baltimore par un cargo en perdition, laissant six ouvriers portés disparus et présumés morts.

La catastrophe a également entraîné la fermeture pour une durée indéterminée du port de Baltimore, l'un des plus actifs de la côte est des États-Unis, et a créé un bourbier pour la circulation à Baltimore et dans la région environnante.

Les chances de survie des six ouvriers s'étant évanouies, les recherches ont été suspendues mardi soir, 18 heures après qu'ils aient été jetés du pont Francis Scott Key dans les eaux glaciales de l'embouchure de la rivière Patapsco.

La police de l'État du Maryland et les garde-côtes américains ont déclaré que la visibilité réduite et les courants de plus en plus dangereux dans le chenal jonché d'épaves rendaient la poursuite des recherches sur le fleuve trop risquée pour la nuit.

A partir de 6 heures du matin (1000 GMT) mercredi, "nous espérons mettre des plongeurs à l'eau et commencer des recherches plus approfondies afin de faire de notre mieux pour retrouver les six personnes disparues", a déclaré le colonel Roland Butler, de la police de l'Etat, à la presse mardi en fin de journée.

"Nous ne pensons pas que nous allons retrouver l'une de ces personnes en vie", a déclaré le contre-amiral Shannon Gilreath, des garde-côtes, lors de la conférence de presse.

Les sauveteurs ont sorti vivants deux autres travailleurs de l'eau mardi, et l'un d'entre eux a été hospitalisé. Parmi les six personnes présumées mortes se trouvaient des travailleurs du Mexique, du Guatemala et du Salvador, selon le consulat mexicain à Washington.

Les autorités ont déclaré que les huit personnes faisaient partie d'une équipe de travail qui réparait des nids-de-poule sur la chaussée du Key Bridge lorsque le porte-conteneurs Dali, battant pavillon singapourien, qui quittait Baltimore à destination du Sri Lanka, a percuté un pylône de soutien du pont vers 1h30 du matin (0530 GMT).

Une section de la travée de 2,6 km s'est presque immédiatement effondrée dans l'eau glacée, projetant des véhicules et des ouvriers dans la rivière.

Le navire de 948 pieds (289 m) a signalé une perte de propulsion peu avant l'impact et a jeté l'ancre pour ralentir le navire, ce qui a donné aux autorités des transports le temps d'arrêter le trafic sur le pont avant l'accident. Cette mesure a probablement permis d'éviter un plus grand nombre de morts, selon les autorités.

On ne sait pas si les autorités ont également essayé d'alerter l'équipe de travail avant l'impact.

Le gouverneur du Maryland, Wes Moore, a déclaré lors d'une conférence de presse tenue mardi que le pont était conforme aux normes et qu'il ne présentait aucun problème structurel connu. Il n'y a pas de preuve d'un acte criminel, ont déclaré les autorités.

LE BILAN DE SÉCURITÉ DU NAVIRE

Le naufrage du Balitmore a attiré l'attention sur les antécédents du navire en matière de sécurité. Le même navire a été impliqué dans un incident dans le port d'Anvers, en Belgique, en 2016, heurtant un quai alors qu'il tentait de quitter le terminal à conteneurs de la mer du Nord.

Une inspection effectuée en 2023 au Chili a révélé des déficiences au niveau de la propulsion et des machines auxiliaires, selon les données du site web public Equasis, qui fournit des informations sur les navires.

Mais l'autorité maritime et portuaire de Singapour a déclaré dans un communiqué que le navire avait passé avec succès deux inspections distinctes dans des ports étrangers en juin et en septembre 2023. Elle a précisé qu'une jauge de pression de carburant défectueuse avait été rectifiée avant que le navire ne quitte le port à la suite de l'inspection de juin 2023.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent le navire percutant le Key Bridge dans l'obscurité, les phares des véhicules visibles sur la travée alors qu'il s'écrase dans l'eau et que le navire prend feu.

Les 22 membres d'équipage du navire, appartenant à Grace Ocean Pte Ltd, ont tous été retrouvés, a indiqué sa société de gestion, Synergy Marine Pte Ltd.

Le secrétaire américain aux transports, Pete Buttigieg, a déclaré que la fermeture du port aurait un "impact majeur et prolongé sur les chaînes d'approvisionnement". Le port de Baltimore gère plus de fret automobile que tout autre port américain - plus de 750 000 véhicules en 2022, selon les données du port - ainsi que des conteneurs et des marchandises en vrac allant du sucre au charbon.

Néanmoins, les économistes et les experts en logistique ont déclaré qu'ils doutaient que la fermeture du port déclenche une crise majeure de la chaîne d'approvisionnement aux États-Unis ou une flambée des prix des marchandises, en raison de la grande capacité des centres d'expédition rivaux le long de la côte Est.

La perte du pont a également perturbé les routes de Baltimore, obligeant les automobilistes à emprunter deux autres passages portuaires encombrés et faisant planer le spectre de trajets quotidiens cauchemardesques et de déviations du trafic régional pour les mois, voire les années à venir.

Le pont, qui porte le nom de l'auteur de la bannière étoilée, permet à quelque 31 000 véhicules de traverser le port chaque jour et constitue la principale route pour les automobilistes entre New York et Washington qui cherchent à éviter le centre-ville de Baltimore. Il a été inauguré en 1977.

Le président Joe Biden a promis mardi de se rendre dès que possible à Baltimore, située à 64 km de là, et a déclaré qu'il souhaitait que le gouvernement fédéral finance la reconstruction du pont.

La présidente du National Transportation Safety Board, Jennifer Homendy, a déclaré qu'une équipe de 24 personnes était sur place pour enquêter sur l'accident. Elle a précisé que le personnel de sécurité de Singapour arriverait à Baltimore mercredi.

