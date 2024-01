Les compagnies maritimes sont les valeurs les plus performantes en Europe depuis le début de l'année 2024, et sont sur le point de connaître leur plus forte hausse hebdomadaire depuis des années, le réacheminement des navires à la suite des attaques en mer Rouge ayant stimulé les taux de fret.

Les chargeurs ont évité la région à la suite des attaques sur les navires commerciaux en mer Rouge depuis la mi-novembre et les analystes de Jefferies ont déclaré que les paquebots contrôlant plus de 85 % de la capacité de la flotte mondiale ont détourné les services utilisant la mer Rouge principalement autour de l'Afrique. Le chargeur danois Maersk, qui contrôle environ un sixième du commerce mondial de conteneurs, a déclaré vendredi que ses navires continueraient à éviter la mer Rouge, qui donne accès au canal de Suez, un raccourci entre l'Asie et l'Europe qui évite de contourner la pointe sud de l'Afrique.

Le contournement de l'Afrique ajoute au moins 10 jours de voyage, ce qui se répercute déjà sur les taux de fret - les prix entre l'Asie et l'Europe ont presque doublé depuis la mi-décembre pour atteindre plus de 4 000 dollars par unité équivalente de quarante pieds (FEU), selon les données de Freightos en date du 3 janvier.

C'est une bonne nouvelle pour les actions des compagnies maritimes.

Les actions de Maersk ont augmenté de plus de 17 % rien que cette semaine, leur plus forte hausse hebdomadaire depuis avril 2009, ce qui en fait la plus forte hausse de l'indice de référence européen STOXX 600.

Elles ont progressé d'environ 40 % depuis la mi-décembre, après avoir atteint leur niveau le plus bas en trois ans et demi.

Les actions de la compagnie rivale Hapag Lloyd ont bondi de 23 % cette semaine, leur plus forte hausse hebdomadaire depuis mars 2022. Les actions de Frontline ont augmenté de plus de 8 % - la troisième plus forte hausse du STOXX 600 - et celles de l'italien D'Amico ont augmenté de 3,5 %.

"Les sociétés de transport maritime ont un levier d'exploitation élevé et toute variation des revenus se répercute rapidement sur le résultat net", a déclaré Tom Gilbey, analyste en recherche d'actions chez Quilter Cheviot.

"Étant donné qu'environ 30 % des volumes sont généralement facturés au comptant, cela se traduira rapidement par des bénéfices, car les coûts supplémentaires liés à ces revenus sont limités.

Il est certain que la durabilité de la reprise dépend de ce qui se passe sur l'eau.

"Si les taux de fret restent au même niveau - et je pense qu'ils le resteront à court terme - cela soutiendra le prix des actions. Si la situation se détend, ils chuteront probablement beaucoup", déclare Dan Boardman-Weston, PDG et directeur de l'information chez BRI Wealth Management, qui s'inquiète de la nature cyclique du secteur.

LE BON MOMENT

La hausse des taux de fret arrive au bon moment pour les compagnies maritimes, après une année 2023 décevante, où les bénéfices ont chuté en raison de la diminution des perturbations dans les ports et de l'aggravation de la demande mondiale - une mauvaise nouvelle pour les entreprises qui avaient investi massivement dans de nouveaux porte-conteneurs pendant et après la pandémie afin de répondre à la forte demande.

En novembre, Maersk a déclaré qu'elle supprimait 10 000 emplois à la suite d'une chute brutale de ses bénéfices au troisième trimestre, en raison d'une surcapacité. Hapag Lloyd, lors de ses résultats de novembre, a annoncé une chute de 77 % de son bénéfice net pour les neuf premiers mois de l'année.

"Si cette perturbation (de la mer Rouge) se produisait en temps normal, le prix de l'action pourrait augmenter un peu, mais comme la situation de surcapacité est si grave, les marchés s'en saisissent", a déclaré Michael Field, stratège des marchés européens chez Morningstar.

"C'est un bon moment pour les compagnies maritimes.