Les récentes hostilités en mer Rouge ont perturbé les chargeurs mondiaux de marchandises essentielles, mais ce n'est pas le seul problème auquel les grands transporteurs sont confrontés à l'aube de l'année 2024.

Des géants comme Maersk affirment que le secteur, qui gère 90 % du commerce mondial, risque de subir des perturbations importantes, qu'il s'agisse de guerres en cours ou de sécheresses affectant des itinéraires clés tels que le canal de Panama. Les horaires complexes des navires risquent d'être désynchronisés pour les porte-conteneurs géants, les pétroliers et les autres transporteurs de marchandises tout au long de l'année.

Cela entraînera une augmentation des retards et des coûts pour des détaillants comme Walmart, IKEA et Amazon, ainsi que pour des fabricants de produits alimentaires comme Nestlé et des épiciers comme Lidl.

"C'est apparemment la nouvelle normalité - ces vagues de chaos qui semblent s'élever et retomber. Avant que vous ne retrouviez un certain niveau de normalité, un autre événement survient et remet les choses en question", a déclaré Jay Foreman, PDG de Basic Fun, une entreprise basée en Floride qui expédie des jouets d'usines chinoises vers l'Europe et les États-Unis.

Parmi les risques supplémentaires pour 2024, citons l'extension possible des attaques de la mer Rouge au golfe Persique, ce qui pourrait affecter les expéditions de pétrole, et l'aggravation des relations entre la Chine et Taïwan, qui pourrait également affecter d'importantes voies commerciales, a déclaré Peter Sand, analyste en chef chez Xeneta, fournisseur de données sur le fret. La guerre de la Russie en Ukraine continue d'affecter le commerce des céréales depuis qu'elle a envahi son voisin en 2022.

Vendredi, Maersk a rejoint d'autres grands transporteurs maritimes en détournant les navires de la mer Rouge pour éviter les attaques de missiles et de drones dans une zone qui mène au raccourci vital du canal de Suez entre l'Asie et l'Europe. Cette route représente plus de 10 % du total des expéditions maritimes et près d'un tiers du commerce mondial de conteneurs.

Si les pétroliers transportant du pétrole et du carburant pour l'Europe continuent de passer par le canal de Suez, la plupart des porte-conteneurs détournent leurs marchandises vers la pointe sud de l'Afrique, car les Houthis yéménites attaquent les navires de la mer Rouge en signe de soutien au groupe islamiste palestinien Hamas qui lutte contre Israël à Gaza.

Les coûts de carburant des armateurs ont augmenté de 2 millions de dollars par voyage aller-retour pour les détournements du canal de Suez et le taux spot Asie-Europe a plus que doublé par rapport à la moyenne de 2023 pour atteindre 3 500 dollars par conteneur de 40 pieds. L'augmentation des coûts pourrait se traduire par une hausse des prix pour les consommateurs, même si Goldman Sachs a déclaré vendredi que le choc inflationniste ne devrait pas être aussi important que le chaos pandémique de 2020-22.

"Le premier trimestre sera un peu fou pour tout le monde" en ce qui concerne les coûts, a déclaré Alan Baer, PDG d'OL USA, qui s'occupe des expéditions de fret pour ses clients.

Les traversées du canal de Panama, une alternative au canal de Suez, ont diminué de 33 % en raison de la baisse des niveaux d'eau, selon le fournisseur de logiciels pour la chaîne d'approvisionnement project44. Ces restrictions ont contribué à faire grimper en flèche les coûts de transport de marchandises sèches en vrac telles que le blé, le soja, le minerai de fer, le charbon et les engrais à la fin de l'année 2023.

Les phénomènes météorologiques violents de plus en plus fréquents ont un effet plus immédiat que les tensions politiques. Le Brésil a souffert d'une sécheresse historique en Amazonie et de pluies excessives dans le nord du pays, ce qui a contribué à allonger la file d'attente des navires dans le port de Paranagua à la fin de 2023, quelques mois avant la saison de pointe pour l'expédition du soja.

Vous pouvez toujours dire "c'est un événement unique", mais si les événements uniques se produisent tous les deux mois, ils ne sont plus des événements uniques", a déclaré John Kartsonas, associé directeur chez Breakwave Advisors, le conseiller en négociation de matières premières pour l'ETF Breakwave Dry Bulk Shipping. (Reportage de Lisa Baertlein à Los Angeles ; Karl Plume à Chicago ; Marcelo Teixeira à New York et Ana Mano à Sao Paulo ; Rédaction d'Alistair Bell)