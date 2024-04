A.P. Møller - Mærsk A/S est le leader mondial du transport maritime. L'activité du groupe s'organise autour de 2 pôles : - transport maritime de fret : exploitation, à fin 2023, d'une flotte de 707 navires (porte-conteneurs, remorqueurs, navires d'approvisionnement, navires gaziers et autres transporteurs spécialisés). Par ailleurs, le groupe propose des prestations de services portuaires et logistiques ; - autres : notamment activités de construction de chantiers navals, de gestion d'usines (produits plastiques et caoutchouc) et de prises de participations. La répartition géographique du CA est la suivante : Danemark (1,7%), Etats-Unis (22,4%), Chine et Hong Kong (5,5%), Allemagne (3,3%), Royaume Uni (3,6%), Pays Bas (3,1%), Brésil (2,8%), Mexique (2,7%), Inde (2,7%), Espagne (2,6%), Australie (2,5%), Singapour (1,9%), Costa Rica (0,7%) et autres (44,5%).

Secteur Frêt maritime et logistique