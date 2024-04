Le Nigeria a obtenu un investissement de 600 millions de dollars dans l'infrastructure portuaire de la part de la compagnie maritime danoise A.P. Moller-Maersk, a annoncé la présidence dans un communiqué dimanche.

L'investissement a été obtenu lors d'une rencontre entre le président Bola Tinubu et le président de Moller-Maersk, Robert Maersk Uggla, en marge d'une réunion du Forum économique mondial en Arabie Saoudite.

"Nous croyons au Nigeria et nous allons investir 600 millions de dollars dans les installations existantes et faire en sorte que les ports puissent accueillir des navires plus grands", a déclaré M. Uggla, cité par la présidence nigériane, au cours de la réunion.

Le Nigeria a promis de réorganiser ses ports, notamment celui de Lagos, la capitale commerciale, afin de réduire la congestion qui nuit aux entreprises.

M. Tinubu a déclaré lors de la réunion que son gouvernement soutiendrait la modernisation et l'automatisation de ses ports afin d'améliorer le commerce, de réduire la corruption et d'accroître l'efficacité.

"Un pari sur le Nigeria est un pari gagnant. C'est aussi un pari qui rapporte plus que ce que l'on peut obtenir ailleurs", a-t-il déclaré. "Nous devons encourager davantage d'opportunités d'expansion des revenus et minimiser les transbordements de gros navires vers des navires plus petits. (Reportage de Felix Onuah à Abuja et Kanjyik Ghosh à Bengalulu, Rédaction de MacDonald Dzirutwe ; Rédaction de Lisa Shumaker et Matthew Lewis)