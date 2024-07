Le coût d'expédition d'un conteneur standard de 40 pieds contenant des jouets, des pièces automobiles ou d'autres marchandises de Shanghai à New York a grimpé à près de 10 000 dollars, ce qui suscite la frustration des importateurs et incite certains experts à dire que le marché est en pleine bulle.

Le taux au comptant du Drewry World Container Index pour une telle expédition a atteint 9 387 dollars le 11 juillet. C'est plus du double du taux de février, mais cela reste inférieur au pic de 16 000 dollars atteint au début de la pandémie, lorsqu'il a gonflé en raison des achats frénétiques des consommateurs confinés chez eux.

Les experts du secteur attribuent l'essentiel de la hausse des prix des expéditions hors contrat aux attaques de missiles et de drones des rebelles houthis du Yémen, qui ont contraint les navires à éviter le raccourci commercial que constitue le canal de Suez.

L'itinéraire alternatif autour de l'Afrique étant plus long, les flottes ont besoin de plus de navires pour transporter la même quantité de marchandises. Cela entraîne des pénuries, des perturbations et des retards qui font grimper les coûts du transport maritime, qui gère environ 80 % du volume du commerce international.

Les détaillants américains et d'autres expéditeurs ont réagi en avançant l'arrivée des marchandises. Cela a rapidement rendu les tarifs beaucoup plus élevés pendant la "haute" saison des importations de marchandises pour la rentrée scolaire, Halloween et Noël.

"Il s'agit d'une bulle qui finira par éclater", a déclaré Simon Heaney, responsable de la recherche sur les conteneurs chez Drewry, à propos des tarifs des conteneurs.

Les clients interrogés par le cabinet de conseil s'attendent à ce que les prix baissent au cours du premier semestre de l'année prochaine, a ajouté M. Heaney.

En attendant, la rapidité et l'ampleur de l'augmentation amènent les clients et les experts du secteur à se demander si la dynamique du marché justifie les taux actuels. Et certains clients qui se souviennent de la dernière vague d'inflation des coûts du transport maritime craignent que d'autres augmentations se profilent à l'horizon.

"Il n'y a jamais de transparence sur les causes réelles de l'augmentation, seulement des hypothèses. Quelle en est la raison ?", a déclaré Greg Davidson, PDG de Lalo, qui vend des chaises hautes élégantes pour bébés en ligne et dans les magasins Pottery Barn Kids.

M. Davidson a déclaré que le prix du transport maritime par conteneur est une sorte de boîte noire et que les petits et grands expéditeurs de son réseau professionnel s'attendent à des tarifs de 20 000 dollars par conteneur.

Cela s'explique en partie par la crainte que le candidat républicain à la présidence, Donald Trump, n'impose des droits de douane considérables sur les importations s'il remporte l'élection en novembre. Les importateurs se précipitent souvent sur les marchandises avant que les droits de douane ne soient appliqués, ce qui fait monter en flèche les tarifs d'expédition.

Le Shanghai Containerized Freight Index, très surveillé, qui relie Shanghai à la côte ouest des États-Unis, a dépassé les 8 100 dollars ce mois-ci, établissant un nouveau record, même si les volumes de fret maritime restent inférieurs aux sommets atteints au début de la pandémie.

Selon l'indice de Drewry, le taux sur cette voie commerciale se situait à environ 60 % de son pic pandémique de 12 400 dollars par conteneur.

Les grands transporteurs tels que Maersk et Hapag-Lloyd ont revu à la hausse leurs prévisions de bénéfices, la demande soutenue et les tarifs plus élevés soutenant leurs résultats.

"Il est difficile de comprendre l'ampleur et le rythme des hausses de taux", a déclaré Andy Chu, analyste à la Deutsche Bank Research, dans une note à l'intention des clients.

Par exemple, les données du mois de mai sur les nouvelles commandes des clients des entreprises manufacturières - qui suivent historiquement la demande de conteneurs - ont rompu cette tendance.

Une baisse de la demande pourrait rapidement faire chuter les prix, a déclaré M. Chu.

"Si la demande n'est pas soutenue, les taux pourraient se normaliser rapidement. (Reportage de Lisa Baertlein à Los Angeles ; Rédaction de David Gregorio)