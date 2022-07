Les navires vieillissent et ralentissent en raison de la réglementation sur les émissions.

Face à l'incertitude quant aux carburants à utiliser à long terme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, de nombreuses compagnies maritimes s'en tiennent à des flottes vieillissantes, mais les navires plus anciens pourraient bientôt devoir commencer à naviguer plus lentement pour se conformer aux nouvelles règles environnementales.

À partir de l'année prochaine, l'Organisation maritime internationale (OMI) exige de tous les navires qu'ils calculent leur intensité carbone annuelle, basée sur les émissions d'un navire pour la cargaison qu'il transporte - et qu'ils montrent qu'elle diminue progressivement.

Si les navires plus anciens peuvent être équipés de dispositifs permettant de réduire les émissions, les analystes estiment que la solution la plus rapide consiste à aller plus lentement, une baisse de 10 % de la vitesse de croisière permettant de réduire la consommation de carburant de près de 30 %, selon le créancier du secteur maritime Danish Ship Finance.

"On leur dit essentiellement d'améliorer le navire ou de ralentir", a déclaré Jan Dieleman, président de Cargill Ocean Transportation, la division fret de la maison de commerce de matières premières Cargill, qui loue plus de 600 navires pour transporter principalement des produits alimentaires et énergétiques dans le monde entier.

Les chaînes d'approvisionnement sont déjà mises à rude épreuve en raison d'une hausse de la demande, alors que les économies se remettent des lockdowns, des pandémies qui perturbent les ports et du manque de nouveaux navires. Si les navires plus anciens sont également mis au rancart, la capacité d'expédition pourrait subir un autre coup, à un moment où les taux de fret record font grimper l'inflation.

À l'heure actuelle, seuls 5 % environ de la flotte mondiale peuvent fonctionner avec des alternatives moins polluantes au mazout, même si plus de 40 % des nouvelles commandes de navires auront cette option, selon les données de la société d'analyse du transport maritime Clarksons Research.

Mais les nouvelles commandes n'arrivent pas assez vite pour stopper la tendance au vieillissement de la flotte dans les trois principaux types de navires de charge : les pétroliers, les porte-conteneurs et les vraquiers, selon les données fournies à Reuters par Clarksons Research.

L'âge moyen des vraquiers, qui transportent des marchandises en vrac telles que des céréales et du charbon, est passé de 8,7 ans il y a cinq ans à 11,4 ans en juin 2022. Les porte-conteneurs ont désormais une moyenne de 14,1 ans, contre 11,6, tandis que pour les pétroliers, l'âge moyen était de 12 ans, contre 10,3 en 2017, selon les données.

"Certains armateurs ont préféré acheter des navires d'occasion en raison des incertitudes entourant les carburants futurs", a déclaré Stephen Gordon, directeur général de Clarksons Research.

GRANDE COMMANDE

Les commandes de nouveaux porte-conteneurs ont atteint un niveau record en 2021 et continuent d'affluer à un rythme soutenu cette année, mais comme l'appétit pour les nouveaux pétroliers et vraquiers est beaucoup plus faible, le carnet de commandes actuel pour les trois types de navires ne représente qu'environ 10 % de la flotte, contre plus de 50 % en 2008.

Les compagnies maritimes sont responsables d'environ 2,5 % des émissions de carbone dans le monde et elles subissent une pression croissante pour réduire la pollution atmosphérique et marine.

Les émissions du secteur ont augmenté l'année dernière, soulignant l'ampleur du défi à relever pour atteindre l'objectif de l'OMI de réduire de moitié les émissions d'ici 2050 par rapport aux niveaux de 2008. L'organisation est maintenant confrontée à des appels à aller plus loin et à s'engager à atteindre un taux net zéro d'ici 2050.

Certaines entreprises testent et commandent des navires utilisant des carburants alternatifs tels que le méthanol. D'autres développent des navires qui peuvent être adaptés à des carburants autres que le pétrole, comme l'hydrogène ou l'ammoniac. On assiste même à un retour au vent avec de vastes voiles de haute technologie testées par des entreprises telles que Cargill et Berge Bulk.

Mais bon nombre des technologies potentielles à faible émission de carbone n'en sont qu'aux premiers stades de développement et leur application commerciale est limitée, ce qui signifie que la majorité des nouvelles commandes concernent encore des navires alimentés au fioul et autres combustibles fossiles.

Parmi les navires en commande, plus d'un tiers, soit 741, sont destinés à utiliser du gaz naturel liquéfié (GNL), 24 peuvent être propulsés au méthanol et six à l'hydrogène. 180 autres ont une forme de propulsion hybride utilisant des batteries, selon les données de Clarksons.

De nombreuses sociétés de transport maritime couvrent leurs paris, principalement parce que la prolongation de la durée de vie des navires est moins chère et moins risquée que la construction de nouveaux navires. Elles gagnent également un répit en attendant que les nouvelles technologies gagnantes se généralisent.

"Nous avons un choc entre une industrie qui est orientée vers les investissements à très long terme et un rythme de changement très rapide", a déclaré John Hatley, directeur général de l'innovation du marché en Amérique du Nord chez la société finlandaise de technologie marine Wartsila.

Cargill déclare qu'à l'heure actuelle, elle ne prévoit pas d'avoir beaucoup de navires neufs dans sa flotte, mais plutôt d'installer des dispositifs d'économie d'énergie sur les navires plus anciens et de prolonger leur utilisation, alors qu'il y a encore des incertitudes sur les technologies futures.

Ils ne sont pas les seuls, puisque plus d'un cinquième de la capacité de transport maritime mondiale est équipée de tels dispositifs, selon Clarksons.

Parmi ces dispositifs, citons les rotors Flettner, des cylindres à rotation arrière qui agissent comme une voile et permettent aux navires de réduire leur vitesse lorsqu'il y a du vent, ou les systèmes de lubrification à air qui permettent d'économiser du carburant en recouvrant la coque de petites bulles pour réduire la friction avec l'eau de mer.

Bien que les dispositifs d'économie d'énergie contribuent grandement à la lutte contre les émissions, en fin de compte, les navires plus récents sont un meilleur pari, a déclaré Peter Sand, analyste à la société de données sur le transport maritime et le fret aérien Xeneta.

"La prochaine génération de navires à mazout sera beaucoup plus efficace en termes d'émissions de carbone, ils pourront transporter la même quantité de marchandises en émettant seulement la moitié des émissions qu'ils produisaient il y a dix ans", a-t-il déclaré.

LES PRINCIPES DE POSEIDON

Les entreprises de transport maritime vont subir une pression croissante pour se conformer aux objectifs fixés par l'OMI, qui notera l'efficacité énergétique des navires sur une échelle de A à E, car les notes auront un effet d'entraînement en matière de financement et d'assurance.

En 2019, un groupe de banques a accepté de prendre en compte les efforts de réduction des émissions de carbone lorsqu'elles prêtent aux compagnies maritimes et a établi un cadre mondial connu sous le nom de "Poseidon Principles".

Le site Web des Principes Poseidon montre que 28 banques, parmi lesquelles BNP Paribas, Citi, Danske Bank, Société Générale et Standard Chartered, se sont engagées à être cohérentes avec les politiques de l'OMI lorsqu'elles évaluent les portefeuilles de navires pour des raisons environnementales.

"Les décisions de prêt concernant les navires d'occasion vont devenir un problème pour le tonnage plus ancien", a déclaré Michael Parker, président de l'activité mondiale de transport maritime, de logistique et d'offshore de Citigroup, ajoutant que les facteurs environnementaux seraient pris en compte lorsque les créanciers décideraient de refinancer les navires.

"Les navires d'occasion continueront à obtenir des financements, à condition que le propriétaire fasse ce qu'il faut pour que le navire soit aussi efficace que possible sur le plan environnemental", a-t-il ajouté.

L'un des premiers à adopter les nouvelles technologies est le géant du transport maritime A.P. Moller-Maersk. Il a commandé 12 navires qui peuvent fonctionner au méthanol vert produit à partir de sources telles que la biomasse, ainsi qu'au mazout car il n'y a pas encore assez de carburant à faible teneur en carbone disponible.

La compagnie danoise n'a pas l'intention d'utiliser le GNL car il s'agit toujours d'un combustible fossile et elle préférerait passer directement à une alternative à faible teneur en carbone.

Wartsila, quant à elle, lancera l'année prochaine un moteur alimenté à l'ammoniac, qui, selon elle, suscite beaucoup d'intérêt de la part des clients, ainsi qu'un moteur à hydrogène en 2025.

Les armateurs sont confrontés à une grande incertitude quant à la manière de "préparer l'avenir" de leur flotte et d'éviter de regretter les décisions d'investissement prises dans quelques années, a déclaré M. Hatley de Wartsila.

"Ils préféreraient attendre peut-être toute la durée de vie du navire, soit 20 ans, mais c'est encore plus incertain maintenant en raison du rythme du changement."