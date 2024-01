OSLO, 18 janvier (Reuters) - Les terminaux porte-conteneurs sont proches de la saturation en raison d'un hiver rigoureux dans le nord de l'Europe et de la situation en mer Rouge, que des navires évitent désormais en raison des attaques des rebelles Houthis du Yémen, a déclaré jeudi A.P. Moller-Maersk à ses clients.

Maersk et d'autres groupes de transport maritime ont détourné leurs navires de la mer Rouge et du golfe d'Aden en raison des tensions actuelles, renonçant à un transit par le canal de Suez, plus court, et optant pour un long contournement de l'Afrique.

En Europe du Nord, les tempêtes hivernales et la période des fêtes de fin d'année ont causé des fermetures de terminaux et réduit la navigation, a indiqué Maersk.

"Les conditions météorologiques hivernales ainsi que les événements en mer Rouge devraient affecter les opérations à travers l'Europe et les terminaux du Hub", a déclaré Maersk.

Face à l'engorgement des terminaux, "les clients sont priés de récupérer leur cargaison dès que possible après déchargement afin d'assurer la fluidité des opérations", dit l'entreprise.

Le directeur général de Maersk, Vincent Clerc, a déclaré mercredi que les perturbations dans le trafic maritime mondial risquaient de durer plusieurs mois.

"Bien que nous espérions un règlement durable dans un avenir proche et que nous fassions tout notre possible pour y contribuer, nous encourageons nos clients à se préparer à ce que les difficultés dans la région persistent et à ce qu'il y ait une perturbation significative du réseau mondial", a souligné la société jeudi.

Maersk a également indiqué offrir à ses clients la possibilité de transférer certaines marchandises des navires vers le fret aérien dans les ports d'Oman et des Émirats arabes unis, pour les acheminer en Europe ou aux États-Unis.

Les tarifs de transport de conteneurs sur les principales routes commerciales mondiales ont grimpé en flèche, les frappes aériennes américaines et britanniques sur le Yémen laissant craindre une perturbation prolongée du trafic commercial mondial en mer Rouge, l'une des routes les plus fréquentées au monde. (Reportage Terje Solsvik, version française Stéphanie Hamel, édité par Sophie)