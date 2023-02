Maersk anticipe une chute de ses bénéfices en 2023

COPENHAGUE, 8 février (Reuters) - Le groupe de transport maritime Maersk a fait état mercredi de résultats au quatrième trimestre légèrement inférieurs aux attentes et prévoit un bénéfice pour 2023 nettement inférieur à celui de l'année dernière, les volumes et les taux de fret diminuant.

Maersk, souvent considéré comme un baromètre du commerce mondial, a déclaré prévoir pour l'année un bénéfice sous-jacent avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) entre 8 et 11 milliards de dollars (7,44-10,24 milliards d'euros), contre 36,8 milliards de dollars un an plus tôt.

"Les prévisions pour 2023 sont basées sur l'espoir que la correction des stocks sera terminée d'ici la fin du premier semestre, ce qui conduira à un environnement de demande plus équilibré", a déclaré la société dans un communiqué.

L'Ebitda sous-jacent s'est établi à 6,52 milliards de dollars au quatrième trimestre, contre 7,99 milliards de dollars il y a un an et 6,95 milliards prévus par les analystes.

Le chiffre d'affaires trimestriel a légèrement baissé à 17,8 milliards de dollars, et le nombre de conteneurs chargés sur les navires a diminué de 14%. (Reportage Jacob Gronholt-Pedersen ; version française Lina Golovnya, édité par Kate Entringer)