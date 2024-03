Deux corps ont été retrouvés un jour après qu'un cargo a percuté le pont Francis Scott Key de Baltimore. Quatre personnes sont toujours portées disparues et présumées mortes après être tombées dans les eaux glaciales en contrebas. Les autorités ont empêché les gens d'emprunter le pont après que le navire a lancé un appel de détresse, ce qui a permis de sauver des vies. La reconstruction du pont pourrait coûter 600 millions de dollars et, selon les premières estimations, il faudra du temps avant que le port de Baltimore puisse rouvrir.

QUAND LE PONT DE BALTIMORE S'EST-IL EFFONDRÉ ?

Peu après 1 heure du matin (5 heures GMT), un porte-conteneurs nommé Dali descendait la rivière Patapsco à destination du Sri Lanka. À 1 h 24, il a subi une panne de courant totale et toutes ses lumières se sont éteintes.

Trois minutes plus tard, à 1h27, le porte-conteneurs a heurté un pylône du pont, faisant basculer la quasi-totalité de la structure dans l'eau.

Le pont était conforme aux normes et il n'y avait aucun problème structurel connu, a déclaré le gouverneur du Maryland, Wes Moore.

La catastrophe de mardi pourrait être le pire effondrement de pont aux États-Unis depuis 2007, lorsqu'une erreur de conception a fait plonger le pont I-35W de Minneapolis dans le fleuve Mississippi, tuant 13 personnes.

QUEL EST LE NOMBRE DE MORTS À CE JOUR ?

Deux corps ont été retrouvés et quatre personnes sont toujours portées disparues. Les sauveteurs ont perdu tout espoir de retrouver des survivants. Les six personnes présumées mortes sont des travailleurs originaires du Mexique, du Guatemala et du Salvador, selon le consulat mexicain à Washington.

Les efforts se sont tournés vers la recherche de corps dans les eaux profondes de 15 mètres qui entourent les ruines tordues.

Au moment de l'accident, une équipe de construction réparait des nids-de-poule sur le pont et huit personnes sont tombées de 185 pieds (56 mètres) dans la rivière où la température de l'eau était de 47 F (8 C). Deux ouvriers ont été secourus, l'un indemne et l'autre blessé.

Selon des recherches effectuées pour la Federal Aviation Administration, il s'agit là de la limite supérieure de ce à quoi un être humain peut survivre en tombant dans l'eau.

Les autorités ont sauvé des vies en empêchant les véhicules d'emprunter le pont après que le navire a lancé un appel de détresse, a déclaré le gouverneur du Maryland.

Le navire a également jeté ses ancres pour le ralentir, ce qui a donné aux autorités des transports le temps de dégager le pont.

POURQUOI LE PONT S'EST-IL EFFONDRÉ ?

Le pont métallique de type "truss" a un tablier suspendu, une conception qui a contribué à son effondrement, selon les ingénieurs. Le navire semble avoir heurté un pilier principal en béton, qui repose sur un sol immergé et fait partie des fondations.

QUI PAIERA LES DOMMAGES ET COMBIEN COÛTERA LE PONT ? Le président Joe Biden a promis de se rendre prochainement à Baltimore et a déclaré qu'il souhaitait que le gouvernement fédéral paie pour la reconstruction du pont.

Le ministère des transports peut accorder des fonds d'aide d'urgence "à déblocage rapide" qui s'élèvent généralement à quelques millions de dollars. Pour remplacer le pont, le Congrès devra approuver le financement. Après l'effondrement d'un pont dans le Minnesota en 2007, le Congrès a alloué 250 millions de dollars. Selon les premières estimations, le coût de la reconstruction du pont s'élèverait à 600 millions de dollars, d'après la société d'analyse économique IMPLAN.

Les assureurs pourraient être confrontés à

des milliards de dollars de sinistres

Selon les analystes, l'un d'entre eux estime que le coût pourrait s'élever à 4 milliards de dollars, ce qui ferait de cette tragédie une perte record pour les assurances maritimes.

COMBIEN DE TEMPS FAUDRA-T-IL POUR RECONSTRUIRE LE PONT ?

La reconstruction pourrait être un processus de longue haleine et dépendra de la possibilité de récupérer une partie de la structure restante. La construction du pont original a duré cinq ans, de 1972 à 1977.

La fermeture du port pendant un mois seulement coûterait au Maryland 28 millions de dollars en perte d'activité, selon IMPLAN.

QUEL NAVIRE A HEURTÉ LE PONT DE BALTIMORE ?

Le Dali quittait Baltimore à destination de Colombo, au Sri Lanka. Aucun des 22 membres d'équipage n'a été blessé, a déclaré le gestionnaire du navire, Synergy Marine Group.

Le propriétaire enregistré du navire battant pavillon de Singapour est Grace Ocean Pte Ltd, selon les données du LSEG. Le navire mesure 289 mètres, soit l'équivalent de trois terrains de football mis bout à bout. Il était rempli de conteneurs mais pouvait transporter deux fois plus de marchandises. Les enquêteurs ont récupéré la boîte noire du navire, qui peut leur indiquer la position, la vitesse, le cap, le radar, le son de la passerelle, les communications radio et les alarmes du navire.

Le même navire a été impliqué dans un incident dans le port d'Anvers, en Belgique, en 2016, lorsqu'il a heurté un quai alors qu'il tentait de quitter le terminal à conteneurs de la mer du Nord.

Une inspection ultérieure effectuée en juin 2023 à San Antonio, au Chili, a révélé que le navire présentait des déficiences au niveau de la "propulsion et des machines auxiliaires", selon les données du site Web public Equasis, qui fournit des informations sur les navires.

QUE SAVONS-NOUS DU PONT QUI S'EST EFFONDRÉ ? Le pont Francis Scott Key était l'un des trois moyens de traverser le port de Baltimore et accueillait 31 000 voitures par jour, soit 11,3 millions de véhicules par an.

La structure en acier est large de quatre voies et s'élève à 185 pieds (56 mètres) au-dessus du fleuve.

Elle a été inaugurée en 1977 et traverse la rivière Patapsco, où l'auteur de l'hymne national américain, Francis Scott Key, a écrit la "Star Spangled Banner" en 1814 après avoir assisté à la défaite britannique lors de la bataille de Baltimore et au bombardement de Fort McHenry par les Britanniques.

QUEL SERA L'IMPACT DE L'EFFONDREMENT DU PONT SUR LE PORT DE BALTIMORE ? Le trafic a été suspendu dans le port, le 17e du pays.

Le flux de conteneurs à destination de Baltimore pourra probablement être redistribué vers des ports plus importants. Toutefois, l'expédition de voitures, de charbon et de sucre pourrait être fortement perturbée.

Baltimore est le port américain le plus actif pour les expéditions de voitures, avec au moins 750 000 véhicules traités en 2023, selon les données de l'administration portuaire du Maryland.

En 2023, le port était le deuxième port le plus actif pour les exportations de charbon.

C'est également le plus grand port américain en termes de volume pour la manutention de machines agricoles et de construction, ainsi que de produits agricoles tels que le sucre et le sel.