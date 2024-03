BALTIMORE, Maryland, 27 mars (Reuters) -

Six ouvriers qui effectuaient des travaux de rénovation sur un pont de Baltimore, dans le Maryland sur la côte Est américaine, étaient toujours portés disparus mardi soir et présumés morts, ont déclaré les autorités, après que ce pont a été heurté par un porte-conteneurs et s'est effondré plus tôt dans la journée.

Citant la température glaciale de l'eau du fleuve Patapsco et le temps qui s'est écoulé depuis l'effondrement du pont, aux alentours de 13h30 (05h30 GMT), les garde-côtes et la police de l'Etat du Maryland ont déclaré qu'il n'y avait quasiment plus aucune chance de retrouver en vie les six portés disparus.

Les opérations de recherche et de secours ont été suspendues, ont indiqué les autorités, environ dix-huit heures après l'incident.

Huit personnes se trouvaient sur le pont lorsqu'une pile de celui-ci a été percutée par un porte-conteneurs battant pavillon singapourien, le Dali, qui quittait le port de Baltimore. Deux d'entre elles ont été secourues, dont une a été hospitalisée.

L'incident a précipité la chute de larges pans du pont, long de 2,6 km, et de plusieurs véhicules.

Le Dali, affrété par le groupe danois Maersk, a lancé un SOS avant la collision en raison d'un problème électrique, ce qui a permis aux autorités d'interrompre la circulation sur cet important axe routier à quatre voies, avait fait savoir plus tôt le gouverneur du Maryland.

S'exprimant au cours d'un point de presse, Wes Moore avait ajouté que les premiers éléments d'enquête appuyaient la thèse d'un accident, assurant que le pont était aux normes, sans problème structurel connu.

L'administration maritime et portuaire de Singapour a déclaré mercredi matin que le porte-conteneurs Dali disposait de certificats valides garants de son intégrité structurelle. Elle a ajouté dans un communiqué que le navire avait été inspecté à deux reprises l'an dernier par des autorités distinctes. (Joseph Campbell, Andy Sullivan et Gabriela Borter; version française Jean Terzian)