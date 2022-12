Un Suisse nommé directeur général du géant maritime danois Maersk

Copenhague (awp/afp) - Le géant danois du transport maritime Maersk a annoncé lundi la nomination du Suisse Vincent Clerc comme directeur général à compter du 1er janvier. La nomination du nouveau patron intervient au moment où s'achèvent deux années marquées par des profits record.

Agé de 50 ans, dont 25 passés chez Maersk, M. Clerc remplace le Danois Soren Skou, patron de l'armateur depuis sept ans et qui prend sa retraite, précise le groupe dans un communiqué. "Les vents très favorables dont ont bénéficié les secteurs de la logistique durant la pandémie arrivent à leur terme", souligne Maersk, évoquant "des perspectives de plus en plus difficiles" après un âge d'or depuis mi-2020.

Après avoir profité d'une flambée des prix du fret maritime du fait des chamboulements logistiques provoqués par la pandémie de Covid-19, Maersk entre dans une nouvelle phase marquée par des récessions et de forts coups de frein à la croissance mondiale, ainsi que les répercussions de la guerre en Ukraine. Les prix des conteneurs sur les principales liaisons mondiales ont chuté ces derniers mois, annonçant une période de vaches maigres après des bénéfices jamais vus dans le secteur, dominé par Maersk et ses concurrents italien MSC et français CMA CGM.

M. Clerc était jusqu'ici le dirigeant de la principale division de Maersk, Ocean & Logistics, qui chapeaute l'activité principale de porte-conteneurs.

afp/vj