APA Corporation est spécialisé dans l'exploration et la production d'hydrocarbures. Le CA par activité se répartit comme suit : - production de pétrole brut (57,4%) : 66,3 millions de barils produits en 2021 ; - poduction de gaz naturel (15,1%) : 8,6 milliards de m3 produits ; - production de gaz naturel liquéfié (8,8%) : 24,8 millions de barils produits ; - autres (18,6%) : notamment transport, stockage et distribution de pétrole et de gaz naturel. La répartition géographique du CA (avant éliminations intragroupe) est la suivante : Etats-Unis (58,6%), Egypte (25,7%), Mer du Nord (14%) et autres (1,7%).