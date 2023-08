APAC Realty Limited est un fournisseur de services immobiliers basé à Singapour. Les principales activités de la société concernent la détention d'investissements, la propriété et l'exploitation des droits de franchise principale relatifs à la marque ERA Real Estate pour la vente et la concession de licences à des sous-franchisés dans la région Asie-Pacifique. La société opère à travers trois segments : Revenus de courtage immobilier, Revenus de location et Autres. Le segment des revenus de courtage immobilier concerne les commissions et les revenus d'honoraires provenant du courtage de la revente et de la location de propriétés résidentielles, commerciales et industrielles, ainsi que de nouveaux projets résidentiels mis en vente par divers promoteurs. Le segment des revenus locatifs concerne les revenus locatifs générés par les propriétés, les postes de travail, les casiers et le mobilier. Le segment "Autres" concerne les incitations, les références, l'assurance responsabilité civile professionnelle et les frais d'administration, les conférences d'affaires et les revenus divers.

Secteur Services immobiliers