Apartment Income REIT Corp. est une société d'investissement immobilier (REIT) autogérée. La société a l'intention de fournir pour investir dans le secteur multifamilial. La société possède et exploite un portefeuille de communautés d'appartements stabilisées. La société possède un portefeuille d'environ 96 communautés d'appartements comprenant plus de 26 422 logements. Ses propriétés sont situées sur plusieurs marchés aux États-Unis, principalement à Boston, Philadelphie, Washington D.C., Miami, Denver, la baie de San Francisco, Los Angeles et San Diego. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Same Store et Other Real Estate. Son segment Same Store comprend les communautés qui sont détenues et gérées par la société. Son secteur Autres biens immobiliers comprend les communautés qui ne répondent pas aux critères pour être classées comme Same Store.

Secteur Sociétés de placement immobilier résidentiel