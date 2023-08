Apax Global Alpha Limited est une société d'investissement à capital fixe basée à Guernesey. L'objectif d'investissement de la société est de fournir aux actionnaires des rendements supérieurs à long terme par le biais d'une appréciation du capital et de dividendes réguliers. La politique d'investissement de la société consiste à réaliser des investissements en private equity dans les fonds Apax, et des investissements dérivés, qui sont des investissements en actions et en dette dérivés des connaissances acquises grâce aux activités de private equity d'Apax. La société dispose de deux portefeuilles d'investissement principaux, répartis entre les investissements en capital-investissement et les investissements dérivés. Les investissements en private equity comprennent des engagements primaires et secondaires et des investissements dans des fonds de private equity existants conseillés par le conseiller en investissement. Les investissements dérivés comprennent les investissements dans la dette, les actions et les investissements dans les filiales. Il investit dans des entreprises de quatre secteurs mondiaux : la technologie, les services, la santé et l'Internet/consommation. Son gestionnaire d'investissement est Apax Guernsey Managers Limited.