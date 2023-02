Apax Global soutient l'entreprise de logiciels de fret par le biais d'un fonds numérique

(Alliance News) - Apax Global Alpha Ltd a déclaré jeudi avoir acheté une plateforme logicielle de fret numérique, par le biais du Apax Digital Fund II.

La société est un partenaire limité dans le Apax Digital Fund II. En 2021, elle s'était engagée à investir 90 millions USD dans ce fonds.

Le fonds a investi dans la société de logiciels logistiques Magaya. Magaya est basée à Miami, en Floride.

"La suite complète de solutions de Magaya s'avère plus essentielle que jamais alors que les entreprises sont confrontées à un environnement commercial mondial de plus en plus dynamique, la récente pandémie mondiale, l'incertitude géopolitique et les défis économiques aggravant les pressions quotidiennes auxquelles sont confrontés les clients." a déclaré Apax Global.

Apax Global Alpha a déclaré qu'elle investira environ 6,8 millions d'euros dans Magaya.

Jeudi également, la société a déclaré que les fonds de capital-investissement conseillés par Apax Partners LLP ont connu un dernier trimestre 2022 "résilient". Apax Global est un partenaire limité dans certains de ces fonds de capital-investissement.

Dans les fonds les plus importants, Apax X USD et Apax IX USD, la croissance de la valorisation à périmètre constant a été de 4 % et de 1 %, respectivement. Cependant, les baisses de valorisation ont été nombreuses ailleurs.

"La performance du Private Equity a été globalement résiliente face à des marchés difficiles et volatils, en particulier pour les plus grands fonds auxquels AGA est exposée. En 2022, les fonds d'Apax ont continué à réaliser des hausses attrayantes par rapport aux valorisations antérieures lors des sorties", a déclaré Ralf Gruss, Chief Operating Officer d'Apax Partners.

Les actions d'Apax Global étaient en hausse de 2,1% à 181,00 pence chacune à Londres jeudi matin.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

