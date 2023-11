Apax Global Alpha Ltd - investisseur basé à Guernesey qui soutient les entreprises axées sur la technologie, les services, la santé, l'internet et la consommation, et qui est un commanditaire d'Apax Global Impact Fund - indique que la valeur de l'actif net au 30 septembre était de 2,59 euros, en hausse de 16 % par rapport à 2,24 euros au 30 juin. La valeur liquidative ajustée est restée inchangée par rapport au trimestre précédent, à 1,3 milliard d'euros. Elle fait état d'une perte totale de 0,1 % de la valeur nette d'inventaire en raison de la baisse du capital-investissement, mais indique que la performance du portefeuille de dettes a permis de compenser cette perte. Ralf Gruss, partenaire d'Apax et membre du comité d'investissement d'AGA, déclare : "Malgré un contexte de marché plus difficile, AGA est bien positionné, comme le montrent la résilience du portefeuille de capital-investissement et les rendements obtenus par les investissements en dette de la société. Au cours des cinq dernières années, AGA a réalisé un rendement total moyen de la valeur nette d'inventaire de [environ] 12 % et a reversé plus de 300 millions d'euros de dividendes aux actionnaires. Au cours du dernier trimestre, nous avons constaté une intensification de l'activité dans l'ensemble du portefeuille de capital-investissement et nous pensons que l'accent mis par Apax sur la création de valeur opérationnelle est tout à fait pertinent sur les marchés actuels".

Cours actuel de l'action : 157,80 pence, en baisse de 0,1 %.

Variation sur 12 mois : en baisse de 3,2

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

