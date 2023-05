La valeur nette d'inventaire trimestrielle d'Apax Global Alpha en baisse

Apax Global Alpha Ltd - Société d'investissement à capital fixe basée à Guernesey - La valeur nette d'inventaire s'élève à 2,63 euros par action, soit 2,31 livres sterling au 31 mars, en baisse de 0,8 % par rapport à la valeur nette d'inventaire de 2,65 euros par action, soit 2,34 livres sterling au 31 décembre. Le rendement total de la VNI pour le premier trimestre est de 1,9 %, ou de 2,8 % à taux de change constant. Le principal moteur du rendement de la VNI est la croissance des bénéfices des sociétés de capital-investissement en portefeuille, avec une croissance des bénéfices avant intérêts, dépréciation et amortissement de 16% au cours des 12 derniers mois. Le portefeuille investi se compose de 887,7 millions d'euros de capital-investissement et de 368,0 millions d'euros d'investissements dérivés. En ce qui concerne l'avenir, elle note qu'un bon pipeline de nouveaux investissements propose des opportunités de création de valeur pour les actionnaires.

Ralf Gruss, partenaire d'Apax, déclare : "Malgré le contexte du marché, AGA a connu un bon début d'année, et nous avons constaté une bonne performance opérationnelle continue dans les entreprises du portefeuille. Alors que l'environnement macroéconomique reste volatile, le pipeline de capital-investissement semble prometteur."

Cours actuel de l'action : 172,33 pence par action

Variation sur 12 mois : en baisse de 9,0

