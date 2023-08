À quel âge les enfants américains doivent-ils devenir financièrement indépendants ?

La dure réalité d'une économie moderne complexe ne permet pas de répondre à cette question.

"Il ne fait aucun doute qu'il est plus coûteux que jamais d'être un jeune adulte", déclare Ted Rossman, analyste principal du site d'information financière Bankrate. "Les coûts de formation des ménages sont très élevés, l'université est très chère - tout coûte plus cher. J'ai beaucoup d'empathie pour les personnes qui commencent à peine leur vie".

Cela dit, l'âge typique de l'indépendance financière devrait se situer entre 20 et 23 ans, selon une enquête de Bankrate.

Si vous décomposez les chiffres par catégorie de coût, vous constaterez que les divergences d'opinion peuvent être très importantes. Par exemple, les gens s'attendent à ce que les jeunes adultes couvrent des factures telles que les téléphones portables, les cartes de crédit, les paiements de voiture et l'assurance avant l'âge de 20 ans. En revanche, d'autres coûts, comme l'assurance maladie et les prêts étudiants, ne devraient pas être pris en charge en solo avant l'âge de 23 ans.

Les différences sont encore plus révélatrices entre les générations. Dans presque toutes les catégories, les baby-boomers s'attendent à ce que les gens deviennent financièrement indépendants un an ou deux plus tôt que la génération Z.

Cette question comporte de nombreux éléments en mouvement - ressources familiales, différences culturelles et régionales, coûts locaux du logement, parcours professionnel unique de l'enfant, etc.

C'est ce qu'a découvert Amy McGahan, alors même qu'elle se trouve au cœur de cette situation. Cette mère de famille de Cleveland et directrice de la communication a deux garçons dans la vingtaine et a réalisé avec le temps qu'il n'existe pas de règles strictes pour guider les parents.

"Tout dépend de l'enfant", explique Mme McGahan, 52 ans. "Chacun a son propre parcours, ses propres opportunités, ses propres défis. Je ne pense pas qu'il y ait une réponse universelle.

Mais il existe des pratiques exemplaires pour mettre vos enfants sur la bonne voie financière, d'autant plus qu'il s'agit d'un domaine émotionnel où de mauvaises décisions peuvent causer des dommages durables.

RECONNAISSEZ LES DIFFÉRENCES ENTRE LES GÉNÉRATIONS

Il est compréhensible que les baby-boomers s'attendent à ce que les enfants d'aujourd'hui soient mis sur la bonne voie plus tôt, car leurs réalités économiques étaient différentes. Des mariages plus jeunes, associés à des salaires permettant de payer un logement de classe moyenne, signifiaient une formation plus précoce des ménages dès la sortie du lycée ou de l'université.

Aujourd'hui, avec des salaires pratiquement inchangés depuis des décennies, un coût de la vie plus élevé, des mariages beaucoup plus tardifs et un marché immobilier onéreux, il n'est pas réaliste pour de nombreux jeunes adultes de se lancer tout de suite dans la vie active. En fait, le Pew Research Center a constaté que les jeunes adultes atteignent aujourd'hui les principales étapes de leur vie beaucoup plus tard que leurs prédécesseurs il y a 40 ans.

PENSEZ TRANSITION PLUTÔT QUE COUPURE

Si vous avez aidé financièrement un enfant, il n'est probablement pas utile de mettre fin immédiatement à l'aide parentale, si vous avez les ressources nécessaires pour continuer. Envisagez plutôt un changement plus progressif, où certaines dépenses sont prises en charge plus tôt, suivies plus tard par d'autres.

En ce qui concerne l'assurance maladie, par exemple, les enfants adultes peuvent généralement rester couverts par les plans de leurs parents jusqu'à l'âge de 26 ans. En ce qui concerne les factures de téléphone portable, il peut être judicieux de s'en tenir à l'abonnement familial.

Accompagnez ce transfert progressif d'une communication claire et précoce. Avec un délai d'un an ou deux, par exemple, un jeune adulte connaîtra les attentes et aura suffisamment de temps pour se préparer à la vie financière par ses propres moyens.

Cela ne signifie pas nécessairement qu'il faille le faire partir de la maison : Compte tenu de la cherté du marché de l'immobilier, ils peuvent continuer à rester chez eux si nécessaire, mais contribuer à hauteur d'un certain montant au loyer ou à l'épicerie.

SOYEZ STRATÉGIQUE EN MATIÈRE D'AIDE FINANCIÈRE

En réalité, les parents aident effectivement leurs enfants adultes sur le plan financier : 68 % d'entre eux ont fait un tel sacrifice, selon Bankrate.

Si cette attitude est louable, elle n'en est pas moins délicate. Vous pouvez peut-être poser des garde-fous en ne contribuant qu'aux dépenses essentielles, comme la nourriture ou les services publics, tandis que votre enfant s'occupe des dépenses plus discrétionnaires.

N'oubliez pas que trop d'aide, pendant trop longtemps, peut devenir une source d'habilitation ou nuire à votre propre avenir financier. Par exemple, si l'aide apportée vous a fait perdre votre propre fonds d'urgence ou a épuisé vos comptes de retraite, cela n'aidera personne et, en fait, se retournera contre ces enfants plus tard, si vous devenez dépendant d'eux.

"Comme le disent les compagnies aériennes, mettez votre propre masque à oxygène avant d'aider les autres", explique M. Rossman. "Vous devez déterminer où se situe la limite pour votre famille.