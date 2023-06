Le meurtre d'un adolescent par un policier cette semaine a ravivé des questions de longue date sur l'état de la police française et sur l'incapacité des gouvernements successifs à réformer une institution liée à des syndicats puissants.

Dans un pays en proie à des troubles réguliers qui suscitent souvent des appels à la répression des fauteurs de troubles, il peut être difficile de critiquer une force de police qui est sous pression et qui perd du personnel.

Mais les experts affirment que les autorités ne peuvent plus fermer les yeux sur les accusations des groupes de droite concernant le racisme rampant au sein des forces de l'ordre, le profilage racial et les questions relatives au recrutement, à la formation et à la doctrine de la police.

"Ce qui reste constant, c'est le refus des pouvoirs politiques d'agir sur l'un des facteurs de ce cocktail explosif : la police", a déclaré l'historien Cédric Mas sur Twitter.

"Les émeutes aux États-Unis et en Grande-Bretagne dans les années 60 et 80 ont conduit à des réformes profondes de la police. En France ? Rien depuis 40 ans", a-t-il ajouté.

De nombreux gouvernements occidentaux, de la Grande-Bretagne en 2011 aux États-Unis avec le mouvement Black Lives Matter né en 2013, ont dû faire face à des émeutes raciales contre la police au cours des dernières décennies. Mais la France, officiellement daltonienne, a longtemps refusé de reconnaître qu'un facteur racial était en jeu.

Bien que la France ait introduit une trentaine de textes législatifs sur l'ordre public au cours des deux dernières décennies, aucun n'a inclus une refonte des forces de police depuis une réforme de 1995 qui a donné de larges pouvoirs de cogestion aux syndicats, a déclaré Olivier Cahn, professeur de droit à l'université de Cergy.

"À partir de ce moment-là, les syndicats ont été impliqués dans tout ce qui est cogéré, y compris la gestion des ressources humaines", a-t-il déclaré à Reuters. "Le résultat concret des années suivantes a été que les syndicats ont conclu des accords avec différents ministres de l'intérieur.

Ces pouvoirs étendus, qui garantissent la loyauté des policiers sur le terrain qui doivent leur avancement professionnel au syndicat auquel ils ont adhéré, ont donné aux dirigeants syndicaux une influence considérable sur les ministres du gouvernement.

"La principale crainte est de perdre le contrôle des forces de police", a déclaré M. Cahn.

OUTCRY

Les ministres qui ont tenté de réformer la police et de donner plus d'indépendance à son organe de surveillance l'ont fait à leurs risques et périls.

En juin 2020, l'ancien ministre de l'intérieur de M. Macron, Christophe Castaner, issu des rangs socialistes, a détaillé des projets de réforme de la police. Ceux-ci comprenaient l'interdiction de l'utilisation controversée de l'étranglement lors des arrestations, la réforme de l'IGPN, l'organisme de surveillance de la police, ainsi qu'une politique de tolérance zéro à l'égard du racisme dans la police.

Face au tollé soulevé par les syndicats de police, il a été remplacé par Gerald Darmanin, un ancien conservateur au discours ferme, lors d'un remaniement un mois plus tard.

"Soit vous soutenez la police, soit vous avez des problèmes", a déclaré Franck Louvrier, ancien conseiller en communication de l'ex-président Nicolas Sarkozy lorsqu'il était ministre de l'intérieur.

"Le ministère de l'intérieur, c'est le facteur humain, les sentiments que vous avez pour eux, parce que les policiers sont attaqués tous les jours.

Une proposition de M. Darmanin visant à réformer les services d'enquête de la police a suscité la colère des policiers cette année, provoquant plusieurs grèves à un moment inconfortable pour le gouvernement, au moment même où le grand public manifestait contre les changements apportés aux règles en matière de retraite.

RACISME

Au cœur des émeutes qui secouent les quartiers populaires à forte mixité raciale des villes françaises, les groupes de défense des droits accusent depuis longtemps la police de racisme systémique.

Vendredi dernier, le bureau des droits de l'homme des Nations unies s'est déclaré préoccupé par la situation en France et a exhorté le gouvernement à s'attaquer à la discrimination raciale.

"C'est le moment pour le pays de s'attaquer sérieusement aux problèmes profonds du racisme et de la discrimination raciale dans les forces de l'ordre", a déclaré la porte-parole Ravina Shamdasani.

Les syndicats de police, et le ministre de l'intérieur avec eux, affirment qu'il n'y a que des cas isolés de racisme et nient qu'il s'agisse d'un phénomène systémique ou généralisé.

"Oui, il y a des racistes, personne ne le nie", a déclaré à Reuters Anthony Caille, du syndicat CGT de la police. "Mais systémique, je ne sais pas ce que cela veut dire.

La France étant officiellement daltonienne et limitant l'utilisation de statistiques ethniques, il est difficile d'étayer par des données le ressentiment largement répandu parmi les minorités raciales, qui se disent trop ciblées par la police et victimes de discriminations.

Mais les preuves anecdotiques abondent.

Dans un arrêt important, la Cour d'appel de Paris a estimé en 2021 que la discrimination était à l'origine des contrôles d'identité effectués par la police sur trois lycéens - des ressortissants français d'origine marocaine, malienne et comorienne - dans une gare parisienne en 2017.

Chaque individu a reçu 1 500 euros en compensation, plus les frais de justice, a déclaré la cour à l'époque.

Mais ces amendes sont rares et les groupes de défense des droits affirment que les policiers se retrouvent souvent avec des peines légères, ce qui alimente un sentiment d'impunité.

"Ce que nous voyons, c'est qu'il est difficile pour les magistrats de prononcer des peines de prison à l'encontre des policiers - la France n'est pas un cas isolé, aux États-Unis et dans les pays nordiques, il y a des difficultés à condamner et à sanctionner les policiers également", a déclaré le sociologue Sebastian Roche, rédacteur en chef de la revue Policing and Society

Après la crise des Gilets jaunes de 2018-2019, qui a donné lieu à des mois de manifestations violentes et à une répression policière, la doctrine et les tactiques de la police ont également fait l'objet de nouvelles critiques.

Une augmentation des tirs mortels de la police au cours des dernières années a été liée à une réforme législative en 2017, qui élargit les circonstances dans lesquelles un agent peut utiliser son arme à feu.

Entrée en vigueur à la suite de l'attentat islamiste de Nice en 2016, la loi autorise les policiers à tirer s'ils pensent que le conducteur est "susceptible" de blesser des personnes. Ses détracteurs estiment que cette disposition crée une zone grise.

"Elle est complètement vague et permet de tirer beaucoup plus librement", a déclaré M. Caille, du syndicat de police CGT (gauche).

"Cette loi de 2017 devrait être abrogée.