Au moins cinq personnes sont mortes et des centaines de milliers ont été privées d'électricité lorsqu'une tornade et des orages violents ont traversé le Michigan dans la nuit de jeudi à vendredi, provoquant des chutes d'arbres, des dégâts aux habitations et des perturbations de la circulation, ont indiqué les autorités vendredi.

La tornade a traversé l'autoroute Interstate 96 au sud-est de Lansing en renversant des voitures, faisant un mort et trois blessés le long de l'I-96, a indiqué le service de gestion des urgences du comté d'Ingham. Une autre personne est décédée lorsqu'un arbre est tombé sur une maison à Lansing, la capitale de l'État, ont ajouté les responsables des urgences.

Trois autres personnes - une femme d'une vingtaine d'années, une fillette d'un an et une autre de trois ans - sont mortes dans un accident de voiture lié à la tempête près de Cedar Springs, dans l'ouest du Michigan, a indiqué le bureau du shérif du comté de Kent.

La tornade, accompagnée de vents soufflant jusqu'à 145 km/h, a traversé le comté d'Ingham et le comté de Livingston dans la nuit de jeudi à vendredi, selon les autorités.

"Il y a eu au moins une maison mobile renversée dans le parc de maisons mobiles de Frenchtown Villa", a déclaré Steve Considine, un prévisionniste et responsable météorologique local, cité par le Detroit News.

"Nous avons travaillé avec les autorités locales tout au long de la nuit pour surveiller les dégâts causés par les récentes intempéries", a déclaré la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, dans un message en ligne sur X, anciennement appelé Twitter.

Elle a ajouté qu'elle déclarerait l'état d'urgence pour aider à fournir des ressources aux zones touchées dès que possible.

Plus de 460 000 clients du Michigan étaient privés d'électricité vendredi midi, selon le site web Poweroutage.us. Ce chiffre avoisinait le million à la fin de la journée de jeudi et au début de la journée de vendredi.

Des tornades et des orages meurtriers ont également frappé récemment le Midwest et le Sud des États-Unis, laissant des dizaines de maisons endommagées et au moins trois personnes mortes dans l'Indiana et l'Arkansas à la fin du mois de juin.

Des dizaines de personnes ont trouvé la mort après que des tempêtes et des tornades ont frappé le sud et le Midwest des États-Unis à la fin du mois de mars et au début du mois d'avril.