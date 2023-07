(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées lundi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

Barryroe Offshore Energy PLC - Explorateur de pétrole et de gaz basé à Dublin - A la suite d'une audience au tribunal, Kieran Wallace d'Interpath Advisory a été nommé examinateur de la société. En conséquence, la proposition de liquidation volontaire par les créanciers et d'annulation des actions annoncée à la fin du mois de juin ne se déroulera plus comme prévu. Ceci en attendant que Wallace dispose d'une période initiale pour "vérifier s'il peut formuler un plan d'arrangement pour la société afin de restructurer ses affaires". Il est précisé que la cotation de ses actions restera suspendue, dans l'attente de la publication de ses comptes annuels pour 2022 et de la résolution de ses problèmes de solvabilité. Le pétitionnaire Vevan Unlimited Co a accepté de soutenir l'entreprise pendant la procédure d'examen.

Echo Energy PLC - Société d'énergie axée sur l'Amérique latine - déclare que le processus d'audit pour les résultats financiers de 2022 est toujours en cours et prévoit qu'ils seront publiés d'ici la fin du mois d'août. En conséquence, les actions resteront suspendues jusqu'à la publication. Elle déclare qu'elle continuera à faire des annonces "au fur et à mesure des développements qui nécessitent une annonce conformément à ses obligations en vertu des règles de l'AIM".

Egdon Resources PLC - Explorateur et producteur de pétrole et de gaz basé à Gloucestershire, Angleterre - Prolonge la période comptable qui s'est terminée le 31 juillet au 31 décembre. Cette décision fait suite à l'approbation par les actionnaires des conditions d'une acquisition recommandée en espèces par Petrichor Partners LP pour toutes les actions d'Egdon, car elle alignera Egdon sur la période comptable de Petrichor et minimisera également les coûts d'audit en cours. En conséquence, Egdon publiera ses résultats intermédiaires pour les six mois allant jusqu'au 31 juillet à la fin du mois d'octobre. Elle ajoute qu'elle aurait prévu de déposer ses comptes annuels audités pour la période étendue avant le 30 juin 2024, mais que si elle reste une société publique au-delà du 31 décembre, elle publiera alors ses comptes audités pour la période étendue avant le 30 mars 2024.

Ethernity Networks Ltd - Fournisseur de technologie de semi-conducteurs de traitement de données pour les appareils de réseau, basé à Airport City, Israël - Reçoit un avis de règlement de 100 000 USD de la part de 5G Innovation Leaders Fund LLC, concernant l'accord de souscription d'actions du mois de février. En conséquence, la société émet et attribue 4,9 millions d'actions nouvelles au prix d'émission de 1,6 pence chacune à 5G Innovations Leaders Fund. Après réception du règlement, le solde restant dû au titre de l'accord de souscription s'élève à 1,4 million d'USD ou 1,1 million de GBP.

Panthera Resources PLC - société d'exploration aurifère basée à Londres avec des projets en Inde et en Afrique - déclare qu'elle continue à travailler en étroite collaboration avec LCM Funding SG Pty Ltd sur l'avancement de la phase de due diligence. Ceci concerne l'accord conditionnel de financement de l'arbitrage d'Indo Gold Pty Ltd pour un montant maximum de 10,5 millions USD en financement de litiges avec LCM Funding, comme annoncé initialement en février. Indo Gold Pty Ltd indique qu'elle en est maintenant aux "étapes finales" avec LCM Funding après la phase de diligence raisonnable. En conséquence, elle accepte une nouvelle extension de la période de due diligence de LCM Funding jusqu'au 11 août, après l'extension jusqu'à vendredi dernier au début du mois. En cas de succès, les parties pourraient alors passer à la rédaction d'un avis de confirmation de financement. Il est à noter qu'il n'y a aucune garantie que l'audit préalable de LCM sera mené à bien à la satisfaction de LCM.

SulNOx Group PLC - Société londonienne de technologies vertes spécialisée dans la décarbonisation des hydrocarbures liquides - Dans une mise à jour commerciale, indique que les recettes du premier trimestre de son exercice 2024 augmentent pour atteindre 82 197 GBP, contre 32 899 GBP un an plus tôt, mais qu'elles sont en légère baisse par rapport aux 82 546 GBP du quatrième trimestre de son exercice 2023. Le premier trimestre a vu "des revenus statiques mais des progrès considérables dans le développement des affaires qui devraient porter leurs fruits dans le reste de l'année financière". Elle note également des "progrès continus" dans la réduction des coûts. Le solde de trésorerie non audité au 30 juin passe de 522 872 GBP au 31 mars à 839 137 GBP à la suite d'un "nouvel investissement stratégique".

Scottish Oriental Smaller Companies Trust PLC - Fonds d'investissement axé sur l'Asie - Accord conclu avec son gestionnaire de fonds d'investissement alternatif First Sentier Investors (UK) Funds Ltd pour remplacer l'indice MSCI AC Asia ex Japan Small Cap Index par l'indice MSCI AC Asia (ex-Japan). Le gestionnaire déclare : "Ce changement permettra d'aligner la base sur laquelle la commission de performance du gestionnaire est mesurée sur la base sur laquelle sont mesurées la performance de la société et le déclenchement de l'offre publique d'achat conditionnelle liée à la performance récemment introduite par la société.

Artemis Resources Ltd - Société d'exploration axée sur l'or et le cuivre ayant deux projets majeurs en Australie occidentale - Dans une mise à jour de ses activités au cours du trimestre terminé le 30 juin, Artemis Resources Ltd indique que son partenaire en coentreprise, GreenTech Metals, a identifié une pegmatite contenant du lithium dans la coentreprise Osborne (51 % GreenTech ; 49 % Artemis Resources), avec des échantillons de roches de haute teneur titrant jusqu'à 3,6 % d'oxyde de lithium. Dans le cadre du projet Greater Carlow, la société identifie des tendances anomales en lithium et en éléments pathogènes du lithium dans les concessions E47/1746 et E47/1797, qu'elle détient à 100 %. Dans le cadre du projet Paterson Central, la société fait état d'un examen indépendant " positif " du projet, qui s'est concentré sur le programme d'exploration de la société depuis l'octroi de la tenure en 2020. Elle indique que l'examen a également réévalué la prospectivité dans l'ensemble de la zone du projet pour la minéralisation de cuivre-or liée à l'orogénèse et aux strates. La société dit qu'elle évalue toutes les options pour réduire les risques du projet Paterson Central, y compris les options de financement par une tierce partie ou une coentreprise.

European Metals Holdings Ltd - société d'exploration et de développement minéral basée à Perth, Australie - déclare qu'une étude de faisabilité définitive est actuellement en cours sur le projet Cinovec en République tchèque, géré par DRA Global Ltd. L'étude de faisabilité définitive devrait être achevée au quatrième trimestre de 2023. Elle déclare : "La prolongation du délai prévu pour l'achèvement de l'étude de faisabilité et le développement du schéma de flux optimisé ont entraîné des coûts supplémentaires supérieurs à l'estimation initiale lorsque [le partenaire du projet] CEZ est devenu actionnaire de Geomet au début de l'année 2020." Selon les prévisions actuelles, les coûts supplémentaires globaux pour la société s'élèvent à environ 6,9 millions d'euros.

