Blencowe achève les essais métallurgiques sur Orom-Cross

Blencowe Resources - Société d'exploration et de développement minier basée à Londres - Achève avec succès les essais métallurgiques sur son projet de graphite Orom-Cross, dans le nord de l'Ouganda, à une échelle considérablement augmentée de 150 kilogrammes. Les essais ont été réalisés par le laboratoire chinois d'essais de graphite de l'université de Wuhan, en partenariat avec Jilin New Technology. Les résultats des essais indiquent un concentré à haute teneur et à faible taux d'impureté. La société dispose d'un plus grand volume de concentré de produit fini à envoyer à des parties stratégiques et à des acheteurs potentiels à l'avenir. Blencowe indique que le test de flottation en cycle ouvert a permis d'obtenir des taux de récupération compris entre 92 % et 94 % et une teneur en concentré comprise entre 95 % et 98 % pour toutes les tailles de mailles de graphite.

Le président Cameron Pearce a déclaré : "Ces résultats indiquent que notre concentré est un produit final hautement commercialisable et se traduiront par un plus grand nombre de parties stratégiques et d'acheteurs intéressés par notre produit."

Cours actuel de l'action : 5,18 pence, en hausse de 3,6 % lundi

Variation sur 12 mois : + 52 %.

Par Will Neill, journaliste à Alliance News

