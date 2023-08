Blencowe Resources PLC - société minière de graphite basée à Londres et exploitant le projet Orom-Cross dans le nord de l'Ouganda - déclare avoir achevé avec succès un " élément critique " de l'étude de faisabilité définitive du projet, avec la commercialisation à l'échelle du schéma de traitement des échantillons en vrac dans une usine pilote de production de graphite en Chine. Blencowe prévoit que le programme de test des échantillons en vrac sera achevé à la fin du mois. Le processus de l'usine pilote de 100 tonnes confirme la viabilité du traitement commercial des minerais d'Orom-Cross et est actuellement en cours d'achèvement. Blencowe indique que les résultats de l'échantillonnage continuent de montrer qu'Orom-Cross peut fournir en vrac un concentré à haute teneur et à faible taux d'impureté. Elle indique que des sociétés chinoises de vente de graphite ont exprimé leur intérêt pour des " quantités substantielles " de concentrés fins et de paillettes de plus grande taille provenant du projet, et que plusieurs sociétés ont également contacté Blencowe au sujet d'opportunités de traitement en aval dans le pays.

Cours actuel de l'action : 5,16 pence, en hausse de 1,2 % lundi

Variation sur 12 mois : + 56 %.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

