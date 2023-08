China Resources Gas Group Ltd, l'un des principaux distributeurs de gaz de ville du pays, a déclaré vendredi que ses ventes totales de gaz au cours du premier semestre 2023 avaient augmenté de 6,9 % en glissement annuel, tandis que le groupe a fait état d'une hausse de 16,4 % de son bénéfice intermédiaire.

Les revenus au cours de la période ont totalisé 48,37 milliards de dollars HK (6,17 milliards de dollars), en hausse de 0,6% par rapport à la période correspondante de l'année précédente, et le bénéfice attribuable aux actionnaires a augmenté de 16,4% pour atteindre 3,55 milliards de dollars HK, a déclaré la société dans un document déposé à la Bourse de Hong Kong.

Sur un total de 19,84 milliards de mètres cubes de gaz vendus, le secteur résidentiel a tiré la croissance avec des volumes de ventes en hausse de 12 % sur l'année, à 5,4 milliards de mètres cubes, suivi par le secteur commercial, en hausse de 6,9 %.

Les ventes de gaz industriel, le plus grand utilisateur du secteur, représentant près de 47 % du total, ont augmenté de 4,9 % en glissement annuel pour atteindre 9,31 milliards de mètres cubes.

La société a également indiqué qu'elle avait recruté 1,34 million d'utilisateurs résidentiels au cours de la période.

Jeudi, le distributeur de gaz privé ENN Energy a signalé une baisse de 6,9 % du volume total des ventes de gaz, que la société a attribuée aux prix élevés du gaz et à la faiblesse de la demande intérieure.

Les responsables de l'industrie et les analystes s'attendaient à ce que les revenus et les bénéfices des compagnies de gaz de ville comme ENN et China Resources bénéficient des récentes réformes des prix du gaz résidentiel.

Depuis juin, plus de 30 villes chinoises et plusieurs provinces ont pris des mesures pour libéraliser la tarification du gaz naturel résidentiel, ce qui a permis aux prix d'augmenter et aux distributeurs de répercuter plus équitablement les coûts d'approvisionnement sur les ménages.

(1 $ = 7,8430 dollars de Hong Kong)

