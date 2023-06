Conroy Gold lance une levée de fonds pour accélérer ses explorations

Conroy Gold & Natural Resources PLC - société d'exploration aurifère basée à Dublin et axée sur l'Irlande et la Finlande - Lève 400 000 GBP par l'émission de 3 millions d'actions à 13,5 pence par action. L'admission des actions à la négociation sur l'AIM est prévue pour vendredi ou aux alentours de cette date. Conroy Gold indique que les recettes seront utilisées à la fois pour le fonds de roulement général et pour accélérer les programmes d'exploration non couverts par son accord de coentreprise avec la société minière Demir Export A, basée à Ankara, en Turquie. L'accord a été conclu en avril de l'année dernière pour développer le gisement d'or de la licence Clontibret.

Le président Richard Conroy a déclaré : "Je suis très satisfait de cette levée de fonds. Les dépenses d'exploration, plus de 4,5 millions d'euros pour la seule phase 1, sont couvertes par l'accord de coentreprise... pour explorer et développer la tendance aurifère à l'échelle du district découverte par la société en Irlande. La société a cependant d'autres intérêts en matière d'exploration... qui, pour des dépenses relativement faibles, pourraient potentiellement donner des résultats très intéressants pour [Conroy Gold]".

Cours actuel de l'action : 15,09 pence, en hausse de 1,5 % à Londres mardi

Evolution sur 12 mois : en baisse de 47%.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.