Argos Resources Ltd - exploration pétrolière et gazière dans les îles Falkland - Dennis Carlton, Christopher Fleming et James Ragg démissionnent immédiatement de leurs fonctions d'administrateurs non exécutifs, tandis que les administrateurs exécutifs - le président exécutif Ian Thomson, le directeur général John Hogan et le directeur financier Andrew Irvine - resteront au conseil d'administration pendant la liquidation de la société. La date de l'assemblée générale des actionnaires devant approuver cette décision sera annoncée la semaine prochaine, selon Argos. Les actions ont été suspendues sur l'AIM à Londres depuis le début du mois de juillet et le resteront jusqu'à ce qu'elles soient annulées, précise l'entreprise.

Vendredi dernier, Argos a prolongé jusqu'au 30 septembre la date d'arrêt de la vente de ses intérêts dans la licence de production PL001 dans le bassin des Malouines du Nord à JHI Associates Inc. Une fois cette vente réalisée, l'actif vendu par Argos sera une participation dans JHI.

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.