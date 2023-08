Les groupes autochtones d'Australie prennent des participations dans l'industrie croissante des énergies renouvelables afin de protéger leurs intérêts communautaires, d'empêcher l'empiètement et d'obtenir une plus grande part des bénéfices de ce qui est construit sur leurs terres.

Jusqu'à présent, les groupes aborigènes n'ont guère eu leur mot à dire dans les mégaprojets mis en œuvre sur leurs terres, qui ont parfois érodé ou détruit des paysages traditionnels, comme en témoigne la démolition par Rio Tinto d'abris rocheux sacrés il y a trois ans.

Toutefois, plusieurs groupes autochtones ont récemment conclu d'importants accords dans le domaine des énergies renouvelables qui font d'eux des actionnaires, dans le cadre de partenariats qui renforcent leur participation tout au long du développement du projet, dans le prolongement d'accords similaires conclus dans l'industrie des ressources naturelles du Canada.

Les capitaux propres du projet East Kimberley Clean Energy, d'une valeur de 3 milliards de dollars australiens (2,03 milliards de dollars), sont répartis à parts égales entre MG Corporation, qui représente les peuples Miriuwung et Gajerrong, Balanggarra Aboriginal Corporation, l'organisation de défense des droits fonciers Kimberley Land Council et la société d'investissement spécialisée dans la lutte contre le changement climatique Pollination.

Selon les documents du projet disponibles en ligne, les partenaires chercheront ensuite un investisseur majeur pour rejoindre le projet d'hydrogène vert en juillet prochain, ce qui permettrait de réduire l'énorme fardeau financier pesant sur les actionnaires initiaux.

"L'un des principaux avantages de la participation au capital ou de la propriété conjointe est qu'elle suscite le respect et qu'elle permet d'être pris au sérieux", a déclaré Chris Croker, un homme de Luritja qui copréside le First Nations Clean Energy Network (réseau d'énergie propre des Premières nations), lequel conseille les groupes autochtones sur la mise en place de projets axés sur l'exportation.

Le mois dernier, la Yindjibarndi Aboriginal Corporation d'Australie occidentale a conclu un accord avec la société énergétique philippine ACEN Corp pour développer jusqu'à 3 gigawatts d'énergie renouvelable, donnant au groupe une participation de 25 % à 50 % dans les projets développés sur leurs terres ancestrales et privilégiant les entreprises de la communauté pour les contrats.

Traditionnellement, les grandes entreprises minières et énergétiques versent aux propriétaires traditionnels des redevances dans le cadre d'accords d'utilisation des terres qui régissent leurs activités sur les terres indigènes, ainsi que des opportunités d'emploi et de contrats de services.

"Nous avons vécu de nombreuses expériences où les sociétés minières ou de ressources nous ont promis monts et merveilles en termes de redevances et d'assurances sur les contrats et l'emploi, mais ces objectifs sont très rarement atteints", a déclaré Tyronne Garstone, un homme de Bardi et directeur général du Kimberley Land Council.

"Le seul moyen de garantir les avantages supplémentaires tout au long de la chaîne d'approvisionnement est d'avoir des groupes de Premières nations comme actionnaires.

UN CATALYSEUR DE CHANGEMENT

Les Aborigènes d'Australie représentent environ 3,2 % des quelque 26 millions d'habitants du pays et se situent en dessous des moyennes nationales dans la plupart des domaines socio-économiques, avec des taux de suicide et d'emprisonnement disproportionnés.

Le pays devrait organiser un référendum fédéral cette année pour reconnaître constitutionnellement les Aborigènes et les insulaires du détroit de Torres par la création d'une voix représentative qui conseillerait le parlement.

La protection des terres et du patrimoine autochtones est au cœur de l'actualité depuis que Rio a détruit, en mai 2020, des abris sous roche vieux de 46 000 ans dans les gorges de Juukan, en Australie occidentale, provoquant un tollé général et une condamnation mondiale.

Rio a depuis conclu un accord de restitution avec les propriétaires traditionnels du site, les Puutu Kunti, Kurrama et Pinikura, et les travaux de remise en état ont commencé.

Depuis Juukan Gorge, Rio et son rival Fortescue travaillent à l'élaboration d'un "modèle de cogestion" du développement minier avec les groupes autochtones, qui prévoit une consultation plus détaillée et un partage des informations, ainsi qu'une plus grande participation de leurs représentants tout au long de la durée de vie des projets.

Toutefois, la Yindjibarndi Aboriginal Corporation est toujours engagée dans une bataille judiciaire avec Fortescue au sujet de la compensation pour les terres utilisées par le mineur sans accord approprié sur l'utilisation des terres.

Sun Cable et BP, qui participent tous deux à de gigantesques projets d'énergies renouvelables en Australie, n'ont pas fait de commentaires sur d'éventuels accords de participation avec des groupes autochtones.

OBSTACLES AU FINANCEMENT

Les nouveaux partenariats en capital avec les autochtones pourraient avoir des retombées positives importantes pour les communautés, mais les obstacles financiers pourraient s'avérer rédhibitoires.

Près de 85 % du territoire de l'État d'Australie-Occidentale, riche en ressources naturelles, fait l'objet de revendications de titres autochtones ou a déjà été déterminé, mais seule une poignée d'accords de prise de participation ont été conclus jusqu'à présent, ce qui montre bien que le modèle économique n'en est encore qu'à ses balbutiements.

"Il y a très peu d'exemples où un accord de participation au capital a été conclu dans le cadre d'un projet minier et à partir duquel nous pouvons évaluer le résultat", a déclaré Sarah Holcombe, chargée de recherche principale au Centre pour la responsabilité sociale dans l'exploitation minière de l'université du Queensland.

L'Australie ne dispose pas d'institutions financières autochtones établies qui, dans d'autres pays, ont joué un rôle crucial en fournissant aux groupes des Premières nations les capitaux dont ils avaient tant besoin.

Au Canada, les groupes peuvent se tourner vers les subventions gouvernementales ou les organisations de la société civile et les financiers tels que l'Alberta Indigenous Opportunities Corporation et la First Nations Finance Authority pour obtenir des liquidités et des garanties de prêt.

Aux États-Unis, le Tribal Energy Loan Guarantee Program soutient l'investissement dans des projets liés à l'énergie en fournissant des garanties de prêt aux tribus reconnues au niveau fédéral.

Mais en Australie, il existe peu de possibilités en dehors des prêts bancaires traditionnels ou des subventions gouvernementales, dont la plupart sont également accessibles aux groupes non autochtones.

Et même si les projets sont financés, il reste à voir si la participation minoritaire probable donnera suffisamment de pouvoir aux groupes aborigènes.

Erica Lampropoulos, directrice exécutive des projets de Pollination, a toutefois fait remarquer qu'il n'y avait aucune garantie de succès pour la nouvelle génération de projets d'énergie propre de la part des promoteurs, qu'ils soient autochtones ou non.

"Alors pourquoi en serait-il autrement pour les promoteurs des Premières nations, à qui l'on devrait donner la possibilité d'essayer ? (1 $ = 1,4769 dollar australien) (Reportage de Harish Sridharan à Bengaluru ; Rédaction de Praveen Menon et Jamie Freed)