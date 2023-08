(Alliance News) - First Class Metals PLC a annoncé mercredi qu'elle avait signé un accord avec la Première nation Whitesand pour l'exploration de son projet de lithium Zigzag.

First Class est une société d'exploration de métaux qui cherche à découvrir des métaux à grande échelle au Canada. La Première nation Whitesand est un groupe tribal amérindien Ojibwe situé dans la région d'Armstrong, en Ontario, au Canada.

La société a déclaré avoir signé un accord de trois ans avec la Première nation Whitesand, permettant à First Class de mener des travaux d'exploration initiaux sur sa propriété Zigzag.

First Class a déclaré avoir pris une option sur la propriété de Nuinsco Resources Ltd, qui s'est vu accorder un permis d'exploration sans qu'un accord soit nécessaire avec les Premières nations.

Néanmoins, la société a déclaré qu'elle avait pris la décision d'entamer des discussions avec la Première nation Whitesand, et qu'elle avait par conséquent conclu l'accord permettant l'exploration, à la suite de "discussions positives continues".

"First Class Metals est reconnaissante du soutien et de l'appui de la Première nation Whitesand et s'engage à continuer à travailler en étroite collaboration avec elle à toutes les étapes du projet Zigzag. La société est convaincue qu'en travaillant avec les communautés indigènes de l'Ontario, elle peut créer des partenariats durables et mutuellement bénéfiques qui génèrent d'importantes opportunités économiques et contribuent au développement durable des communautés locales", a déclaré la société.

Pour ce qui est de l'avenir, le directeur général Marc Sale a déclaré : "Je suis heureux que l'exploration de la propriété Zigzag puisse maintenant commencer sérieusement. D'autant plus qu'elle se fait avec le soutien de la Première nation Whitesand. Nous aurons bientôt une équipe sur le terrain pour prospecter avant de lancer un programme d'échantillonnage de rainures sciées visant à identifier des sections de la pegmatite pour un programme de forage ciblé".

Les actions de First Class Metals ont baissé de 1,1 % à 9,25 pence chacune mercredi matin à Londres.

