GRIT Investment conclut un CVA avec une issue plus favorable

GRIT Investment Trust PLC - investit dans des sociétés minières et de ressources naturelles à petite et moyenne capitalisation - annonce que l'arrangement volontaire de la société approuvé par les créanciers le 21 décembre 2020 s'est achevé avec succès la semaine dernière, jeudi. Notes Les créanciers du CVA ont reçu un total de 83,06 pence en GBP1, ce qui se compare favorablement aux 20 pence en GBP1 dans les propositions originales du CVA approuvées par les créanciers. Le conseil d'administration déclare qu'il est désormais tourné vers l'avenir, libéré de ses dettes historiques, et qu'il continuera à rechercher de nouvelles opportunités pour l'entreprise.

Cours actuel de l'action : 1,60 pence, en baisse de 9,9 % à Londres jeudi.

Variation sur 12 mois : en baisse de 86 %.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.