Goldstone Resources "sur des bases saines" pour l'avenir

Goldstone Resources Ltd - Producteur et explorateur d'or axé sur le Ghana - Fait le point sur ses activités d'extraction et de production à la mine d'or Homase, dans le sud-ouest du Ghana. Elle indique que des chargeurs frontaux, des tracteurs et des excavateurs ont été livrés sur le site dans le but d'optimiser la production. La société investit environ 1,5 million USD dans des installations, des équipements et des composants neufs et d'occasion pour la deuxième usine à sec. Les niveaux de production minière prévus sont de 60 000 tonnes de minerai par mois.

Emma Priestley, directrice générale, déclare : "Bien que ces premiers mois aient été décevants en termes d'or versé, l'investissement récent dans la société a permis d'apporter des améliorations pour renforcer le profil de production à long terme de la mine, ce qui s'est traduit par de nombreux travaux supplémentaires à Homase. Tout cela permettra à l'entreprise d'aller de l'avant sur des bases solides".

Cours actuel de l'action : 2,75 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 66 %.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.