Gooch & Housego acquiert GS Optics pour un montant maximum de 15,7 millions USD

(Alliance News) - Gooch & Housego PLC a annoncé mardi l'acquisition de la société de sciences de la vie GS Optics LLC pour un montant de 15,7 millions de dollars.

Ce montant comprend une contrepartie initiale en espèces de 11,3 millions de dollars, financée par les ressources existantes, ainsi que 2,6 millions de dollars en nouvelles actions Gooch & Housego, a indiqué la société.

Gooch & Housego, basé dans le Somerset, a précisé que cette somme s'ajoutait à une contrepartie en espèces différée et conditionnelle pouvant atteindre 1,8 million de dollars, payable en fonction des performances de GS Optics en 2023.

Le fabricant de composants et de systèmes photoniques a déclaré que l'opération élargissait sa présence commerciale dans le secteur américain des sciences de la vie et étendait ses capacités dans le domaine de l'optique des polymères.

Selon Gooch & Housego, GS Optics est spécialisée dans la conception et la fabrication sur mesure d'optiques polymères de précision destinées aux marchés des instruments biomédicaux, de la vision artificielle et de l'analyse.

Ces applications s'ajoutent aux applications militaires et civiles de vision nocturne et de visée à distance visible, a précisé Gooch & Housego.

"La combinaison des capacités de GS Optics avec la portée mondiale des équipes commerciales et d'ingénierie de G&H accélérera la croissance du groupe dans le domaine des solutions optiques pour le marché des sciences de la vie et certaines applications spécifiques de l'A&D et de l'industrie", a déclaré Gooch & Housego.

Charlie Peppiatt, directeur général de Gooch & Housego, a ajouté : "GS Optics est une entreprise de grande qualité, dotée d'une solide clientèle et d'une technologie différenciée. Cette acquisition stratégique accélérera les plans de croissance du groupe sur le marché nord-américain des sciences de la vie, tout en renforçant nos activités dans les domaines de la recherche et du développement et de l'industrie. L'acquisition est conforme à la nouvelle stratégie que nous avons récemment annoncée, qui consiste à devenir une entreprise technologique innovante axée sur le client.

Les actions de Gooch & Housego ont clôturé en baisse de 0,6 % à 636 pence chacune à Londres mardi.

