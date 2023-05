La Californie demande l'approbation de l'EPA pour interdire la vente de nouveaux véhicules à essence d'ici 2035

La Californie a demandé à l'administration Biden d'approuver son plan visant à exiger que tous les nouveaux véhicules vendus dans l'Etat d'ici 2035 soient électriques ou hybrides rechargeables, une décision historique qui pourrait accélérer la fin des véhicules à essence, selon une lettre consultée par Reuters.

Le California Air Resources Board (CARB), qui a approuvé le plan en août, a demandé lundi à l'Environmental Protection Agency (EPA) d'approuver une dérogation en vertu du Clean Air Act pour mettre en œuvre ses nouvelles règles qui fixent des règles annuelles croissantes pour les véhicules à zéro émission à partir de 2026 et mettraient fin aux ventes de véhicules fonctionnant uniquement à l'essence d'ici à 2035.

"Ces véhicules remplaceront de manière permanente les émissions des véhicules conventionnels", a écrit Steven Cliff, directeur général du CARB, ajoutant que les véhicules à moteur et autres sources mobiles constituent la plus grande source d'émissions en Californie.

L'administration Biden a refusé à plusieurs reprises d'approuver la fixation d'une date pour l'élimination progressive de la vente des véhicules à essence.

Tim Carroll, porte-parole de l'EPA, a déclaré que "comme pour toutes les demandes de dérogation émanant de la Californie, nous suivons un processus public ouvert pour les examiner, comme l'agence le fait régulièrement".

Lors d'une interview accordée à Reuters le mois dernier, Michael Regan, administrateur de l'EPA, a refusé de dire comment l'agence réagirait à une demande de la Californie. "Nous serons à l'affût si cela devait se produire un jour", a déclaré M. Regan.

Selon une proposition de l'EPA publiée en avril et visant à réduire considérablement les émissions des véhicules jusqu'en 2032, les constructeurs automobiles devraient produire 60 % de VE d'ici à 2030 et 67 % d'ici à 2032 pour satisfaire aux exigences, alors que seulement 5,8 % des véhicules américains vendus en 2022 étaient des VE.

Les règles californiennes en matière d'émissions zéro réduiront de 25 % la pollution causant le smog des véhicules légers d'ici à 2037. Ces règles exigent que 35 % des nouvelles voitures vendues soient des véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV), des VE ou des piles à combustible à hydrogène d'ici 2026. Cette proportion passera à 68 % en 2030 et à 100 % en 2035.

La demande de dérogation californienne de 60 pages vue par Reuters indique que jusqu'en 2040, les règles californiennes en matière d'émissions zéro coûteront 210,35 milliards de dollars, mais auront des bénéfices totaux de 301,41 milliards de dollars.

Un nombre croissant d'États adoptent les règles californiennes en matière de véhicules électriques, qui sont plus strictes que celles proposées par l'administration Biden. Au début du mois, le Rhode Island a rejoint Washington, la Virginie, le Vermont, l'Oregon, New York et le Massachusetts en adoptant les exigences californiennes.

La réglementation de la CARB permettrait aux constructeurs automobiles de vendre jusqu'à 20 % de véhicules hybrides rechargeables d'ici à 2035 et, à cette date, les véhicules devraient avoir une autonomie minimale de 80,5 km pour être éligibles. (Reportage de David Shepardson, édition de Chris Reese et Marguerita Choy)