(Alliance News) - Citius Resources PLC a annoncé mardi que sa perte annuelle s'était creusée, suite à la prise de contrôle inversée d'AUC Mining Ltd.

La société d'investissement a été créée dans le but d'acquérir un actif de ressources naturelles et a conclu un accord avec les vendeurs d'AUC Mining Ltd en juin 2022. AUC Mining détient les droits sur le projet Kamalenge dans le district aurifère de Mubende, en Ouganda.

Au cours de l'exercice financier de la société, qui s'est achevé le 30 avril, Citius a poursuivi le règlement de sa transaction d'acquisition d'AUC Mining.

Citius Resources a déclaré qu'elle demanderait ensuite la réadmission de ses actions sur la liste officielle et le marché principal de la Bourse de Londres, comme l'exige une prise de contrôle inversée.

Au cours de l'exercice clos le 30 avril, Citius a déclaré que sa perte avant impôts s'était creusée pour atteindre 444 287 GBP, contre 259 694 GBP un an plus tôt. Citius n'a déclaré aucun revenu car elle doit encore acquérir AUC Mining et n'a eu aucune activité commerciale au cours de l'année.

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.